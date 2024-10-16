施政報告2024｜預留80公頃建北都大學教育城　2026年推發展綱要

行政長官李家超今日（16日）早上11時到立法會宣讀任內第三份《施政報告》，其中就「高才通計劃」提出新方向及新措施。政府已在北部都會區預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校開拓更多品牌課程，預計2026年上半年公布發展綱要。



施政報告2024｜建北都大學教育城 2026公布發展綱要

《施政報告》公布，政府已在北部都會區預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目，在規劃時亦會預留彈性興建學生宿舍，有關部門將於2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」。

另外，《施政報告》提出明年將提交修訂《專上學院條例》草案，以完善自資專上院校的監管和質素保證機制。

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施政報告2024｜香港都會大學成為首間應用科學大學

此外，香港都會大學已獲接納成為首間應用科學大學，同時應用科學大學聯盟今年內將成立，進行聯動推廣，加強與各地應用科學院校交流合作等，政府已撥款1億元作為聯盟的啟動資金。