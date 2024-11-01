教學助理與女生6度非法性交　事主稱受情緒操控才答應　囚40個月

已婚教學助理多番上15歲女學生家，其間女生為他手淫和口交，並在無用安全套下6度性交，經審訊被裁定罪成。案件今(1日)在區域法院判刑，法官李俊文判刑時透露，報告指事主表面上同意性行為，實際上因脆弱和情緒遭被告操控才做出這樣的行為，被告卻仍堅稱遭誣告。李官認為被告利用其教職員身份，獲取女生信任，判他入獄40個月。



被告已婚並有兩子

被告李靖邦（30歲），被控3項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項與未滿16歲女童非法性交。控罪指他於2023年2月1日、2日、7日，在將軍澳某單位，與女童X作出非禮作為；並於同月10日、13日、21日，在同地與15歲的X非法性交。控方案情指，被告以陽具磨擦X的下體及接受X為他口交，兩人另曾3度性交，被告知道X當時15歲。

辯方求情指，被告與妻子及兩子同住，犯案有違其人格。他此後不能再投身教育行業，重犯機會低。

被告李靖邦就6項非法性交罪，被判囚40個月。（資料圖片）

事主X感自責及持續有自殺念頭

法官李俊文引述創傷報告指，心理學家認為X事發後患上創傷後壓力症（PTSD），X表面上雖同意性行為，但實際上是X脆弱、不成熟的心靈和情緒遭被告操控。X事後感到自責，更有持續的自殺念頭，直至數月前才有好轉，報告建議X接受心理治療。

被告堅稱遭X誣告

被告審訊時曾辯稱X數次在他面前脫衣，他拒絕並離開，他指心有不甘而誣告他。被告的心理報告指，被告成長時有自閉症跡象，自覺與年紀較輕的人較易相處，他至今仍堅稱遭X誣告，心理學家建議他接受社交技巧訓練，認為被告重犯機會低。

犯案次數多達6次

李官指案情嚴重，被告利用其教職員身份獲取X的信任，被告與X年紀相差約15年，犯案次數多達6次，由於被告沒有威逼利誘X或拍照，就6罪判被告入獄40個月。

案件編號：DCCC 545/2023