教學助理涉與15歲女生性交　被告憶述時流露回味神情　裁6罪成

已婚男教學助理涉多番上15歲女學生家中，其間女學生為他手淫和口交，及在無使用安全套下性交。教學助理否指控，更反指女生數次在他面前脫衣，他拒絕並即離開，女生因心有不甘而誣陷他，並否認6項非法性交罪，案件今（18日）於區域法院裁決。法官認為事主誠實可靠，被告與警的錄影會面中，不但有形容兩人的姿勢及動作，憶述事件時更流露出回味神情，裁定他所有罪名成立，把他還押至11月1日判刑，待索取事主的創傷報告和被告的心理報告。



被告已婚並育有一子

被告李靖邦（30歲），被控3項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項與未滿16歲女童非法性交。控罪指他於2023年2月1日、2日、7日，在將軍澳某單位，與女童X作出非禮作為；並於同月10日、13日、21日，在同地與15歲的X非法性交。控方案情指，被告以陽具磨擦X的下體，兩人曾性交，被告知道X當時15歲。控方透露，被告已婚並育有一名2歲兒子。

被告李靖邦在區域法院被裁定6項非法性交罪成。

曾爭議遭警員打嚇氹下作出招認

法官李俊文指，X為誠實可靠證人，X住宅大堂的閉路電視拍到被告出入，吻合X的證供。審訊時，辯方爭議被告錄影會面的招認是遭警員「打嚇氹」作出，李官早前裁定錄影會面可呈堂。

主動繪圖解釋轉姿勢又示範動作

李官今指，被告在錄影會面表現從容，有問必答，他承認曾與X性交，又指X為他手淫及口交。李官更指被告憶述事發時流露出回味神情，並主動畫草圖顯示轉姿勢，又嘗試示範手淫動作，被告最後稱對不起X和家人，後悔所做的一切。李官指，被告的招認強化X的證供。

稱看貓及維修電腦上門非常可疑

李官續指，被告辯稱他上X家中看貓和維修電腦的行為非常可疑，與其職務無關。當被告拒絕X脫衣獻身後仍繼續上X的家，更是匪夷所思，拒納被告證供。對於被告供稱，X因心有不甘和勒索不果而誣衊他，李官直言荒謬。

李官裁定被告所有罪名成立，下令索取事主的創傷報告和被告的心理報告，被告其間還押。

案件編號：DCCC 545/2023