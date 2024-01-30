教學助理涉性侵女生　辯方指事主主動獻身被拒　大哭：咁都唔要我

中學IT助教涉多番性侵女學生案續審，女事主X今(30日)接受辯方盤問。辯方指事主多次邀請被告到她家，更兩度主動「獻身」，不但自脫衣服，更明言：「有份情人節禮物給你。」均遭被告拒絕。辯方又指，X在第二次被拒時更大哭說：「係咪咁都唔要我…..我都咁主動咯。」辯方指事主這事後見被告與其他女同學玩得開心而「心有不甘」，向被告勒索6萬又失敗，才誣告被告性侵。事主否認說法，但對於部份性侵指控則表示不能確定。



被告李靖邦（30歲），被控3項對16歲以下的兒童作猥褻行為，及3項與16歲以下的女童非法性交罪，全部事件均於2023年2月1至21日期間發生於將軍澳一單位，其中1，2及7日被指發生非禮事件，10，13及21日發生非法性交。

被告李靖邦否認3項非禮及3項非法性交罪，在區域法院受審。

X不確定是否曾稱考慮過做援交

X今午接受盤問時，承認陸運會上遇上被告後，午膳期間再相遇，談及遊戲機時並取得被告社交軟件的帳號，幾乎每天都聊天，並向被告提及想賺外快買遊戲和電腦硬件。辯方指，X曾言有留意關於兼職女友的帖文，更稱有考慮過做援交，X表示不肯定。

指事主眼濕濕攬著被告

針對2月1日發生的非禮指控，辯方指當日是X主動在學校外等被告，邀請他到家中看貓。X又透露父母的感情因父親出軌而變差，「眼濕濕」及主動攬著被告，被告見狀曾安慰她，並伸手至X的肩膊位置擁抱她。X稱不肯定。辯方便說，被告當日未非禮她。X即稱：「我印象中既2月1日唔係咁。」

盤問後認有3日事件不肯定

辯方即指X未能肯定被告當日有否非禮她。X初時同意。後來又突然要求查看當日被告用Instagram發給她的限時動態，並改口說：「我肯定2月1日有發生過猥褻行為。」辯方續問X是否未能肯定有否發生猥褻行為，X同意。另外發生於2及7日的非禮事件，和10日發的非法性交，X同意未能肯定是否有發生。

主動脫校服叫被告溫柔啲

至於被告被指於2月13日到X家幫她修理電腦時，涉與X非法性交的指控。辯方指當日是X拉被告入房並攬著他；X稱未能確認說法。辯方續指，X之後脫下校服，並向被告稱：「有份情人節禮物畀你。」並著被告「溫柔啲」。但被告拒絕了X，並叫她穿好衣服便離開。X不同意說法，但同意不能肯定當日有否發生猥褻行為。

二度獻身失敗大哭

最後於2月21日的非法性交事件，控方指被告應X邀請到其家中。X突然脫下衣服，被告立即制止她，並說：「我地唔可以咁樣，如果係咁，我地唔可以再見面架啦。」X聽罷大哭：「係咪咁都唔要我，點解要咁對我」及「我都咁主動咯。」X僅同意曾大哭，但非因被告說他們不能再見面。X稱她後來哭著趕被告走，但不同意當日未發生猥褻行為。

否認無中生有誣衊被告

X同意她和被告自此未有再私下見面，後來見到被告與其他女同學相處得頗為開心亦會「心有不甘」。

辯方最後指，X其後要求被告給她6萬元，並威脅說：「你睇過我除衫，講番出去，你一定畀人炒。」最後因被告拒絕給錢和她「心有不甘」，決定無中生有來誣衊被告，X不同意說法。

案件編號：DCCC 545/ 2023