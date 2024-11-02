搶人才｜孫玉菡：奧蘇利雲來港證有麝自然香　嚴打假證明申高才通

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）經優才計劃成為香港居民。勞工及福利局局長孫玉菡表示香港有許多優點，證明「有麝自然香」。

另一個輸入人才的高才通計劃，孫玉菡說未有發現有人利用假證明申請來港，入境處會嚴格審批、向內地確認學歷、嚴打「假中介」造假等，確保獲批香港居民身份人士「貨真價實」。



勞工及福利局局長孫玉菡相信香港對人才而言「有麝自然香」。(資料圖片)

孫玉菡今（２）在一個電台節目表示，國際人才「不對比，不知香港好」，認為香港有許多優點，例如是稅制。他相信香港是「有麝自然香」，英國傳媒亦有報道奧蘇利雲移居香港的決定。人才服務辦公室將到不同地方宣傳香港，稍後會到訪歐洲。

高才通嚴格審批 未發現假證明

政府推出措施優化高才通計劃，包括年薪達250萬元A類人才的首個簽證期由2年延長至3年，原有已獲批2年簽證的人才亦能無條件延長逗留1年。政府調查顯示，A類人才就業率達58%，當中四分一人創業。孫玉菡說不少獲批來港的A類人才開設公司，帶動經濟，相信延長簽證期限可吸引更多人才來港。

近日多間本港大學發現有學生利用假學歷申請入學，孫玉菡說暫時未有發現有人以假證明申請高才通，入境處會嚴格審批，要求申請人提交稅單等文件。他又表示，會嚴打「假中介」造假情況，與內地第三方及官方認證機構確認申請人的學歷，確保「貨真價實」。

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人力資源報告本月出爐 料缺6萬名技工

孫玉菡表示今月將公布人力資源推算報告，預計全港欠缺18萬勞動力，其中中端工作如技工的挑戰最大，欠約6萬名，佔需求約13%。政府將透過新的技術工種專才路徑，輸入年軒技術工種專才。

早前有人涉嫌在建造及電業工程專業資格認證作假，孫玉菡表示政府在安全問題不會妥協，已採取執法行動。他又表示正嚴肅調查剝削外勞個案，邀請部分內地工人來港錄口供，如果有足夠證據將提出檢控。