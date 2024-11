搶人才｜年薪250萬高才通人士　受聘非本港企業、有納稅可續簽3年

《施政報告》早前宣布加強搶人才,政府今日(1日)起推出三項優化措施,包括高才通的合資格大學名單增加13間、A類申請首個簽證年期由兩年延長至三年、以及優才計劃「綜合計分制」安排。

全年收入達港幣 250 萬元或以上的A類申請者,自今年《施政報告》宣讀當日起可獲發3年簽證。此前已獲批的人才,2年簽證明年起陸續到期,能無條件延長逗留1年。

至於已在港獲聘或開辦業務的人才,入境處將考慮他們的薪酬水平、繳納稅款、對香港的貢獻、留港時間等,決定是否續簽3年。受聘於非本港企業的管理層或專業人員,合約列明要來港履行職責,而且過去一年在香港有納稅,亦符合條件。



「百強大學」增至198間 明年初再更新名單

勞工及福利局聯同入境處舉行傳媒簡介會,介紹輸入人才計劃措施。「百強大學」名單即日起增至198間,包括4間藝術與設計專科學院,過去五年在《QS世界大學排名》是頭五位。新增的9間內地大學,則過去五年於《上海交通大學中國大學排名》位列11至20名。由於大學排名名單定期更新,局方2025年1月初會作年度更新。

高才通計劃新增13間合資格大學名單:

1. 四川大學

2. 北京航天大學

3. 東南大學

4. 北京理工大學

5. 同濟大學

6. 中國人民大學

7. 北京師範大學

8. 南開大學

9. 天津大學

10. 皇家藝術學院(Royal College of Art)

11. 倫敦藝術大學(University of the Arts London)

12. 羅德島設計學院(Rhode Island School of Design)

13. 帕森設計學院(Parsons School of Design, The New School)



A類人才九成已婚 延首簽期增吸引力

高才通計劃分為A、B、C類申請。A類申請人全年收入達250萬元;B類人才擁有「百強大學」學士學位,兼且過去5年有至少3年工作經驗;C類人才從「百強大學」畢業未滿5年,工作經驗少於3年。《施政報告》早前宣布,10月16日起經A類申請來港的人才,首個簽證年期由兩年增至三年。

勞工及福利局副秘書長(人力)關婉儀引述早前調查,高才通人才整體就業及創業率54%,以A類最高,當中四分一人創業,為香港創造本地就業職位。另外,90% A類人才已婚,同樣高於B類的70%和C類的6%。關婉儀認為,A類人才一家大小來港意欲強,需要預早籌劃,延長首簽期有助增加確定性,令他們更願意舉家移民香港。

已來港A類高才 可獲無條件續期一年

10月16日之前已獲批的2.1萬名A類人才,2年期簽證將於2025年起陸續到期。勞福局最新宣布即使高才未在香港受聘、開辦或參與業務,他們可於簽證到期前3個月,無條件申請延長逗留一年。

已有工作人士則可提交僱傭合約或聘書、稅單等資料,證明自己的收入、為香港帶來的經濟效益等,可獲入境處批出最長三年的簽證。

A類人才續簽3年條件

1. 獲得聘用人士:

工作通常由學位持有人擔任,提供僱傭合約,證明有穩定收入,薪酬福利條件達市場水平。



2. 非僱傭合約形式工作、以佣金為主要收入的人士:

須提交聘書、稅單等,證明收入水平及工作帶來的經濟效益。入境處會考慮申請人在簽證期間留港的時間。



3. 受聘於非本港企業人士:

提交受僱合約,須列明工作包括來港履行部分工作職責。申請人必須屬於管理層或專業人士,一般而言即年薪達120萬元或以上,而且在續簽申請前一年有在香港繳納稅款。



4. 在港開辦或參與業務人士:

必須證明業務確實在港運作、能持續發展及對香港經濟有貢獻。入境處將考慮營業額、財政資源、開設職位數目、業務繳納的稅款,以及申請人的留港時間。



留港時間、薪酬沒「劃線」 綜合考慮對港貢獻

勞工及福利局局長孫玉菡說,續簽時將考慮申請人過去留港時間,但不會「具體劃線」訂出日數。對於在香港受聘或以佣金為主要收入的申請人,優化制度同樣沒有訂立目標薪酬,入境事務處助理處長(簽證及政策)翁榮楨表示是想留有彈性,處方將會綜合考慮,包括申請人有沒有經濟貢獻、繳立稅款等。

翁榮楨舉例有部分保險經紀,工作性質與財務顧問相近,年薪超過200萬元,對香港貢獻很大,毋須太擔心續簽。不過,如果只是在保險公司「掛名」,大部分收入來自自己的保單,續簽就未必成功,強調「如果當香港係跳板,就唔會畀佢續簽」。

非本地企業高層可獲續期 孫玉菡:有助長遠吸納

孫玉菡表示,如果高才並非從事貿易、創科,香港未必有太多工作選擇,他們未必願意放棄外地原有的工作來港,「要佢成個人嚟香港,佢一時之間做唔到」。修改制度後,受聘於非本地企業的人才亦可獲簽證續期,孫玉菡認為能令高才既能維持海外的工作,又能獲得居留權來港「起動」,有助香港長遠吸納高管人才。