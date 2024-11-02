聖保羅男女中學入學講座　有家長稱人才子女是精英　有競爭有進步

中西區直資名校聖保羅男女中學今日（2日）舉行中一入學講座，吸引大批家長前來「取經」，約1300人出席。近年「高才通」申請人來港增多，並帶同子女來港升學，有家長形容人才子女是精英，即使加劇學位競爭，亦屬於良性，令子女可以進步。



中西區直資名校聖保羅男女中學今日（2日）舉行中一入學講座。(吳美松攝)

聖保羅男女中學中一入學講座今早十時開始，有不少家長提早到達等候。排頭位的朱生和朱太表示，今早約8時抵達，其女兒本身於該校讀書，希望兒子也能考上，兩姊弟可以同校。他們表示，對兒子成績有信心，不認為高才通家長會影響子女升學。

排頭位的朱生今早8時到達校門外等候。(吳美松攝)

家長：小朋友自小雙語學習 不擔心競爭

家長曾太就認為，高才通計劃下，多了內地精英學生來港，對兒子學習有裨益，而且反映香港仍然是一個國際都市。她又說兒子在保良局陳守仁小學讀書時，已需以英文及普通話雙語學習，所以更不擔心競爭，更認為有競爭才有進步。曾太一直有為兒子安排了不同興趣班，如二胡、琴及奧數班等。她指，聖保羅男女中學是他們的首選，其次會考慮喇沙、拔萃男書院等傳統名校。

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曾太（圖左）認為，高才通計劃下，多了內地精英學生來港，對兒子學習有裨益。(吳美松攝)

內地家長黃太表示，兒子小學五年級時從上海來港插班，她認為，香港學習環境較好，而且使用英文教學，相信兒子學業會有所提升。她表示一直有為兒子安排一些寫作班等課外活動。