中一入學註冊｜獲皇仁書院錄取學生感驚喜　期待結識「O咀」同學

今、明(11及12日)兩日為中一新生註冊日，莘莘學子須前往獲派的中學辦理入學手續。有入讀皇仁書院的同學一早到學校註冊，有同學期望新學期能結識新朋友及參與不同課外活動。



今日(11日)是中一註冊首日，皇仁書院一早有學生到場辦入學手續。（歐嘉樂攝）

專心備課獲錄取感值得 學會設攤位招新生「繼承偉業」

龔同學指這次註冊流程比較長，但是值得，因為除了填寫表格，學校設攤位讓不同學會招募新生及介紹學會，「例如天文學會，（師兄）都希望中一新生繼承他們的偉業，」不少同學留低參觀。他又指開學前有營會參加，可以結識到新朋友。

他指自己這段時間都專心備課，「忙住中一嘢」，比起以前少看電視和關注新聞。

龔同學指除了辦註冊手續，校內不同學會設攤位，「希望中一新生繼承他們的偉業」。（歐嘉樂攝）

獲派心儀中學感驚喜 四、五名同學齊入讀皇仁

Rananama對自己獲派心儀中學感到驚喜，他指自己都有勤力溫習，一星期大概上三次補習班。他說今日未有時間認識新的同學，但就讀的小學有四、五個同學都入讀到皇仁書院，他為此感到高興。

Rananama對入讀皇仁感驚喜，又指他就讀的小學有四、五個同學一起獲錄取。（歐嘉樂攝）

為升中不斷補習備試 獲心儀學校取錄感幸運

陳同學對於入讀心儀學校感到幸運，他指自己之前都好努力，不斷補習，所以現在有這成就，家人也感到很開心。

被問到日前瘋傳「表情可愛」的學生也是入讀皇仁，陳同學表示覺得該片段好搞笑，對於片段入面中間受訪的同學提及星期一至五都補習，陳同學覺得對方很勤力。他猜想旁邊同學表情驚訝，是因為「諗緊：咁勁？」，開學後如果見到那位同學，希望和他打招呼，亦會詢問他為何會有這個表情。

施同學亦有看到瘋傳的o咀片段，他的媽媽也覺得那位同學好有趣，知道對方都入讀同一間中學，說之後要認識他。

教育局提醒，所有學生必須今日及星期五到獲派中學註冊，若未能親自辦理，須提前和有關中學或當局聯絡，否則會被視為放棄獲派學位。