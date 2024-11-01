「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰　行山打卡免費獲得紀念獎品

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰由11月2日開始，至明年2月28日。只要行山人士在這4個月內，於紅花嶺郊野公園內全部8個指定景點打卡，便可以獲得特色多用途杯墊及鈦金屬杯。就算打不完全部8個景點，能夠完成4至7個站點的行山人士，亦能獲得多用途杯墊。如果行山人士有意一口氣打卡全部8個景點，建議預留5至6小時。



「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰日期

2024年11月2日至2025年2月28日

紅花嶺郊野公園的景色漂亮。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰玩法簡介

活動費用全免。

行山人士需以手提電話號碼及自訂密碼於活動網站建立賬戶，然後到訪紅花嶺郊野公園開始遠足挑戰。

活動共設8個挑戰站點，皆位於紅花嶺郊野公園內，若果行山人士在4個月限期內打卡4個站點或以上，即可獲得獎品。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰獎品

行山人士完成4至7個站點可換領多用途杯墊1個；

完成全部8個站點可換領多用途杯墊及鈦金屬杯各1個。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰打卡方法

行山人士行到活動指定的8個站點，每個站點設有傳意牌，牌上有站點相應的介紹及一個二維碼（QR code）。

啟動手提電話的位置資訊功能（定位服務GPS），以電話鏡頭掃描二維碼連結至活動網站打卡紀錄。

開啟網頁後，以手提電話號碼登入個人帳戶，未註冊者可即時註冊帳戶。參加者須閱讀「活動條款及細則」及「個人資料收集聲明」並按同意，網頁將自動讀取及記錄參加者的位置資訊。

參加者可隨時登入帳戶查閱已完成的站點紀錄。

紅花嶺郊野公園在2024年3月1日正式成立。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰換領獎品方法

成功在限期完成4個挑戰站點或以上者，將於2025年4月前收到WhatsApp或WeChat通知領取獎品。主辦單位根據參加者完成的挑戰站點數目發放獎品。參加者須於限期內前往指定地點領取獎品，不設郵寄，如參加者未於限期內領取，將視作放棄論。

獎品數量有限，以完成挑戰時間的先後次序分發，如數量不足，主辦單位有權更改獎品種類。

紅花嶺郊野公園3月1日成立。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰可以一日完成

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的8個站點分佈於紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑兩條行山徑上。一般來說，要一口氣完成8個站點需時最少5小時，事前需要有充足的準備。而紅花嶺郊野公園的兩個出入口及行山路徑上均沒有補給點，途中亦沒有退出路徑，參加者應量力而為結伴同行。如果覺得一日走完太辛苦，行山人士不妨在4個月限期內分兩次、多次前往打卡。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰打卡相框

每完成一個站點亦會啟動該站點相應的獨特「打卡相框」，供參加者拍照留念，照片可儲存於參加者的手提電話中，並於社交媒體分享。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰電子證書

活動完結後，參加者須按系統指示輸入姓名，以獲取印有姓名的電子證書，參加者須即時儲存。電子證書一經發出，將不會補發，請參加者妥善保存。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰活動網站連結

https://www.discoveringrncp.hk/index