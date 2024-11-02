海洋公園推出大熊貓BB收藏卡吸客　奶爸偷拍安安食竹絕密相片曝光

大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，海洋公園日前乘勢追擊推出8款熊貓透卡，包括家姐招牌動作十字死光、細佬揮手打招呼等經典造型，以吸引各粉絲「大買特買」。此外，海洋公園早前出售一款仿真大熊貓BB公仔，定價僅100元，直至上個月初海洋公園仍然有售，惟今日（2日）已顯示售罄，可見相當受粉絲歡迎。

另外，海洋公園早前獲賽馬會撥捐逾1.2億元，為新來港的安安及可可添置了攀爬架物等設施。社交平台影片可見，可可爬上專為牠而設的「寶座」，並不斷用紙擦身，玩得不亦樂乎。公園並留言指︰「見到大家都好關心，點解可可心口剃咗毛，其實係因為做身體檢查呀。」至於安安，由「Matt奶爸」偷拍視角拍攝的相片曝光，見到安安坐姿帶點豪邁，難怪「Matt奶爸」也說：「冇人嗰陣你又坐到咁。」



由「Matt奶爸」偷拍視角拍攝的安安相片曝光，見到安安坐姿帶點豪邁，難怪「Matt奶爸」也說：「冇人嗰陣你又坐到咁。」

由「Matt奶爸」偷拍視角拍攝的安安食竹相片曝光，見到安安坐姿帶點豪邁，難怪「Matt奶爸」也說：「冇人嗰陣你又坐到咁。」

單一消費滿$300大熊貓限定收藏卡 共8款造型

本港最近正推動熊貓經濟。海洋公園主席龐建貽早前表示，將會為6隻大熊貓設計一系列產品，甚至製作卡通片。海洋公園日前在社交平台公布「大派福利」，只要海濱禮品廊、熊貓禮品店及K11 Musea紀念品店，單一消費滿300元，即送熊貓透卡一張。

根據圖片顯示，熊貓透卡合共有8個款式，包括家姐招牌動作十字死光、細佬揮手打招呼、母親盈盈表情「呆萌」望天打卦，亦有父親樂樂興奮吃竹等造型。不過海洋公園提醒各位粉絲，所有熊貓透卡數量有限，送完即止。

海洋公園出售一款仿真大熊貓BB公仔，與家姐細佬剛出生時的外表相近，同樣擁有粉紅色的皮毛，定價僅100元。（資料圖片／歐陽德浩攝）

仿真大熊貓BB公仔售$100 相隔不足一個月已售罄

早前大批市民在網上紛紛呼籲推出大熊貓BB公仔，其後海洋公園便滿足徇眾要求，出售一款仿真大熊貓BB公仔，與家姐細佬剛出生時的外表相近，同樣擁有粉紅色的皮毛，定價僅100元，相比園區內其他動輒數百元的公仔便宜。

而海洋公園網店介紹指，該公仔總長度20厘米，採用優質材料製作且手工縫製，配有特殊掛牌，附有獨特物種資訊。而記者10月初到海洋公園紀念品店時，發現該公仔仍然有售，惟直至今日（2日）網店已顯示售罄。

記者10月初到海洋公園紀念品店時，發現大熊貓BB公仔仍然有售，惟直至11月2日，網店已顯示售罄。（網頁截圖）

熊貓館升級添置設施 可可爬專屬寶座玩得不亦樂乎

此外，海洋公園早前獲賽馬會撥捐逾1.2億元。園方昨日發布最新影片，原來為了新搬遷至香港的安安及可可獲得新奇的體驗，並鼓勵牠們展現自然行為，目前四川奇珍館已獲得升級，添置了攀爬架物等多款新設施。

而影片可見，大熊貓可可爬上專為牠而設的「寶座」，並不斷用紙擦身，玩得不亦樂乎。不過有網民發現可可的毛髮似有修剪的痕跡，公園便留言解釋︰「見到大家都好關心，點解可可心口剃咗毛，其實係因為做身體檢查呀。」