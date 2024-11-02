黃大仙寶誕無人機｜灣仔海濱重來　攝影迷感失而復得：真係好好彩

嗇色園原定9月21日在灣仔海濱舉行「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演活動因天雨關係取消，今晚（2日）補辦。居於沙田的葉伯伯今日看過新聞後，才得悉黃大仙嗇色園主辦的無人機匯演復辦，於是臨時攜同家人，於傍晚6時抵達現場霸位。亦有攝影迷在原定舉行黃大仙無人機匯演當日，碰巧正外出旅遊，因此形容是失而復得。不過他有感在場觀眾人數明顯低於過去的無人機匯演，氣氛略嫌不足。



灣仔海濱舉行「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演活動早前因天雨關係取消，至今晚（11月2日）補辦。（廖雁雄攝）

沙田居民特地早霸位︰咁好天唔會取消嘅

居於沙田的葉伯伯今日看傳媒報道後得悉嗇色園主辦的無人機匯演復辦，於是臨時攜同家人，於傍晚6時抵達現場霸位。他估計今日能如常舉行，「應該唔會（取消）嘅，今日咁好天，取消都冇辦法嘅。」

不過他發現今次無人機匯演的人流不多，稱之前在灣仔海濱舉行的同類型無人機匯演人山人海。「爆晒㗎，四周圍一路沿住海岸邊都爆，今次海岸都冇爆。」

葉伯伯期望政府可舉辦更多無人機匯演，讓社會氣氛更為熾熱。他並對上次看到的大熊貓圖案念念不忘，建議下次再有相關匯演，可加入更多大熊貓的元素。

成都客打卡巧遇無人機匯演：挺好看

來自成都的曹小姐於萬聖節正日（10月31日）抵港，今日剛好在傍晚份到灣仔海濱打卡，才得悉即晚會有無人機匯演，因此打算欣賞過後來離開。她表示首次在香港欣賞無人機匯演：「很期待的，我覺得應該挺好看。」

曹小姐並讚揚香港漂亮，今趟旅程曾到中環摩天輪、迪士尼樂園等景點。她並透露是陳奕迅的歌迷，因此來港其中一個目的是到陳奕迅常光顧的炳記茶檔追星，惟今次仍然緣慳一面，因此她計劃聖誕節再來港旅遊。

匯演以「黃大仙寶誕」為主題，是全港首次出動多達2千架無人機同時升空，希望以嶄新方式讓更多人認識黃大仙信俗，會呈現多個有嗇色園黃大仙祠特色的元素，包括黃大仙寶殿、財神及天燈等圖案。（歐陽德浩攝）

最愛「鄉里」大熊貓圖案︰（成都）傳媒有報道港產BB

無人機匯演過後，曹小姐大讚漂亮，並拍下大量相片準備上傳至微信朋友圈分享。由於來自大熊貓故鄉的成都，她最有印象的圖案為開場兩隻大熊貓BB，又指當地傳媒亦報道牠們的最新情況。

陳先生在原定匯演當日正外出旅遊，本來以為錯過拍攝黃大仙的機會，因此形容為失而復得。（廖雁雄攝）

9月舉辦日攝影迷逢外遊 今晚失而復得：真係好好彩

陳先生熱愛錄影，過去香港各地舉辦的無人機匯演，都逐一到現場記錄。不過原定舉行黃大仙無人機匯演當日，他碰巧正外出旅遊，本來以為錯過拍攝黃大仙的機會，因此他形容為失而復得。「咦？聽到信號故障，即係有機會嚟到喎。真係好好彩。」

陳先生又指，今晚無人機匯演的氣氛略嫌不足。估計與宣傳不足有關，以致觀眾人數不多。而他也是昨日在網上的攝影群組，得知復辦的消息。被問到最喜愛的圖案，他笑說選擇困難，認為黃大仙及觀音代表香港的傳媒宗教習俗，因此最為特別。

匯演以「黃大仙寶誕」為主題，是全港首次出動多達2千架無人機同時升空，希望以嶄新方式讓更多人認識黃大仙信俗，會呈現多個有嗇色園黃大仙祠特色的元素，包括黃大仙寶殿、財神及天燈等圖案。（歐陽德浩攝）

▼9月19日 「嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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