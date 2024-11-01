黃大仙師寶誕無人機｜9月天雨取消　周六晚重來　財神現灣仔海濱

原定在9月21日舉行、由嗇色園主辦的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演，由於天氣不佳而取消。嗇色園日前公布，將安排於周六（2日）晚上7時正，在灣仔海濱活動空間C區，再次舉辦無人機匯演，並強調如有任何不明朗因素，最遲在下午6時40分公布最新安排。若不幸再要順延演出，亦會在周日（3日）相同時間舉行。



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嗇色園︰11.2晚上7時灣仔海濱活動空間再辦無人機匯演

嗇色園原定於9月21日晚上舉辦的無人機匯演，因天氣惡劣導致無人機訊號接收不佳，最終延遲活動一小時後宣布活動取消。嗇色園日前公布，將安排於明日（2日）晚上7時正，在灣仔海濱活動空間C區，再次舉辦無人機匯演。

▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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若遇不明朗因素取消 最遲晚上6時40分公布

嗇色園又指，無人機匯演有機會隨天氣變化而影響演出，強調會密切留意演出前的天氣預測，若遇到天雨等惡劣天氣，或其他不明朗因素，將最遲在晚上6時40分公布最新安排。若明日的無人機匯演不幸需要順延演出，亦會安排至翌日，即11月3日相同時間舉行。

翻查資料，製作公司曾在匯演取消當晚指出，由於大雨導致部份無人機的GPS訊號接收出現問題。其後嗇色園黃大仙祠監院李耀輝表示，取消演出是考慮到公眾安全問題，避免系統錯誤導致無人機失控，並非人為失評，又指未來會與製作公司商量，尋找場地補辦無人機匯演。

「嗇色園無人機匯演」詳情



日期︰2024年11月2日、星期六

時間︰晚上7時正

地點︰灣仔海濱活動空間C區



前往方法一︰從灣仔渡輪碼頭可直達，步程約5分鐘。

前往方法二︰從灣仔會展站A2出口前往，步程約5分鐘。

