九龍城啟德道／沙浦道重建項目流標　市建局研究自行發展

市建局九龍城啟德道／沙浦道重建項目早前流標，市建局行政總監韋志成今日（3日）發表網誌，指出若然項目因收回招標而停滯不前，除影響九龍城舊區更新及與啟德發展區的連接外，亦會拖慢衙前圍道項目的進程，指出其團隊須從多方面研究自行發展項目的可行性。



但他也指出，啟德道／沙浦道重建項目今年度不會為市建局帶來前期款項收入，會影響市建局的現金流，其團隊仍需審慎考量每個重建項目推出收購的時間和步伐，量入為出。



九龍城啟德道／沙浦道。

市建局指，啟德道／沙浦道項目位處九龍城的策略性位置，是連接九龍城舊區與啟德發展區的重要節點。（市建局網站）

市建局九龍城啟德道／沙浦道重建項目今年8月招標，至9月截標收到一份標書，項目最終流標。市建局行政總監韋志成今日在網誌提到，在收回項目的招標後，市建局將面對兩個選項，分別是重新招標、或由市建局自行發展。

他又指，啟德道／沙浦道重建項目若然因收回招標而停滯不前，除影響九龍城舊區更新及與啟德發展區的連接外，亦會拖慢衙前圍道項目的進程，其團隊須在項目發揮的規劃和社區裨益、所涉及的發展成本及風險等不同方面，研究自行發展項目的可行性。

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道項目。（資料圖片／洪業銘攝）

啟德道／沙浦道項目規劃構想圖。（市建局網站）

韋志成也表示，市建局的收入來源窄，主要依靠將重建項目推出招標，從中標合作發展商收取前期款項，才能應付下一批重建項目的收購和補償支出。而啟德道／沙浦道重建項目今年度不會為市建局帶來前期款項收入，會影響市建局的現金流。

他指出，即使市建局早前已發行120億港元的債券，以應付今、明兩年會踏入收購階段已開展項目的收購開支，預計涉及大約300億元，其團隊仍需審慎考量每個項目推出收購的時間和步伐，量入為出。

至於多個仍未推出招標的項目，包括山東街／地士道街、土瓜灣道／榮光街和觀塘市中心第4及第5發展區，以及在五年業務綱領內仍未開展的項目，他說市建局亦需因應現金流狀況、環球經濟及本地樓市等外在因素，適時調整項目不同階段進程的時間。