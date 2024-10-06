市建局九龍城試行「聯廈聯管」　2幢舊樓合聘物管省成本　2幢退出

市建局於九龍城「龍城」區展開為期3年的「小區復修」先導計劃，其中夥拍香港房屋經理學會試行「聯廈聯管」模式，協調單幢式舊樓共同聘用一間物業管理公司，能以較相宜費用使用管理服務，有4幢單幢式舊樓業主均有意試行新模式。



4幢之中的龍威大廈和幗蘋樓成功共聘一家物管公司，10月中提供服務。餘下兩幢因為未能獲得大廈過半數業權通過聘請物管公司，或在招標過程中決定繼續委聘現時物管公司，最終決定退出「聯廈聯管」。



市建局與香港房屋經理學會組成的團隊，在整個招標過程，為業主提供專業建議，協助他們揀選合適的物管公司。（市建局圖片）

市建局行政總監韋志成在網誌表示，計劃選定南角道至打鼓嶺道一帶、約40幢單幢式舊樓，為業主提供財政和技術支援鼓勵進行樓宇保養。考慮到目標樓宇單位伙數少，每戶攤分的管理費較高，如因此不聘請物管公司，樓宇會出現衛生及安全問題。計劃「由零開始」提供協助，如擬服務內容、寫標書、邀請物管公司入標等提供專業建議。

15家物管公司參與競投 基本服務費用每戶約40元至500元

市建局指，4月的招標吸引15家具有豐富物管經驗的公司參與競投，提出的基本服務費用大概是每戶約40元至500元。今年8月底，有4幢參與「聯廈聯管」的大廈召開業主大會商討揀選物管公司事宜，其中包括作為「三無大廈」（缺乏法團、物管服務）的龍威大廈和幗蘋樓，以及增福樓和龍華樓這兩幢已有法團的大廈。

團隊舉辦了三場講座，向三個物管業界商會介紹「聯廈聯管」的理念、標書範本，並逐一解答業界的問題。（市建局圖片）

業主揀選首要非「最低價」 韋志成：着眼點在於公司規模較大等

龍威大廈和幗蘋樓每戶每月的「基本服務」費用百餘元。法團已簽訂了為期兩年的合約，中標的物業管理公司將於本月中起提供服務。其中幗蘋樓的「第三者責任保險」亦因聘請具規模的物管公司，保險費從逾萬元下降至數千元，節省開支。

韋志成指出，業主並非以「最低價」作為揀選的首要考慮，他們的着眼點在於挑選公司規模相對較大、具備豐富管理經驗以及有專業人員負責處理大廈維修和管理事宜，作為他們的物業管理公司，有效改善居住環境。

前兩幢通過共聘一家物業管理公司，並最快可於10月中提供系統化管理服務。每戶的基本服務費用約百餘元

至於增福樓和龍華樓則因未能獲得過半數業權通過聘請流程，或中途決定繼續委聘現正使用服務的物管公司，退出「聯廈聯管」。

韋志成認為隨着互聯網服務及物聯網技術發展一日千里，「聯廈聯管」模式將毋須受地域限制。（資料圖片)

韋志成：物業管理公司可善用科技進行「聯廈聯管」

韋志成表示，市建局團隊將總結籌辦「聯廈聯管」的經驗，分享予政府部門和物業管理業界；香港房屋經理學會亦會繼續推動「聯廈聯管」的模式，下一步將在今年年底前，於網頁上載「聯廈聯管」的標書範本，供物業管理公司採用，以及讓有意自行聘請物業管理公司的大廈法團及業主參考和使用。

他認為隨着互聯網服務及物聯網技術發展一日千里，「聯廈聯管」模式將毋須受地域限制，物業管理公司可善用科技，透過「聯廈聯管」將不同地域的舊區單幢大廈連繫起來，為這類樓宇的法團和業主聯合聘請物管公司，統籌提供服務，讓不同舊區的居民，都能享用優質的物業管理服務，並提升樓宇公用地方的安全水平和宜居度。