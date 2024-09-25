市建局推「樂滿安居」計劃改善基層弱勢居住環境　料有逾千戶受惠

市區重建局推出「樂滿安居」家居安全改善計劃，由專業團隊為居住舊式私人住宅的住戶，特別是長者及基層家庭，改善居住環境，並提升他們的家居安全和防火意識，例如團隊曾為不懂廣東話的少數族裔家庭維修「半天吊」的廚房光管，一次過解決家居及言語不通問題。該計劃預料有約1,000個弱勢家庭受惠。



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「樂滿安居」計劃因應不同舊區人口、居住環境的特徵和需求，提供針對性的服務，由專業團隊為居住於舊式私人樓宇的基層家庭，制定專屬的家居安全方案，及增添相關的安全及防火設施，預料有1,000個基層家庭受惠。市建局今日（25日）舉辦典禮，向參與計劃的各個機構代表頒發感謝狀，亦邀請了受助家庭分享。民政事務局局長麥美娟和市建局行政總監韋志成也有出席。

觀塘民聯會活動幹事倪家樂和來自觀塘區基層家庭的陳小姐。（洪戩昊攝）

來自觀塘區基層家庭的陳小姐居於劏房，環境狹窄，家中電力設備陳舊，廁所亦乾濕不分離。參與計劃的觀塘民聯會成員曾協助她更換拖把，又在浴室加裝防滑設施。陳小姐表示，未受計劃協助前，完全不知道家中有這麼多安全隱患。

來自尼泊爾的Saru。（洪戩昊攝）

該計劃亦覆蓋少數族裔，其中來自尼泊爾的Saru家中沒有安裝窗網，經常遭老鼠和蚊等「入侵」家中；廚房的光管曾損毀「半天吊」，只剩半截連接着天花板。參與計劃的香港基督教服務處成員協助她安裝窗網，又修好廚房光管，以免砸傷。香港基督教服務處成員指，因為語言不通，少數族裔人士難以找到師傅協助。計劃可以就着少數族裔的文化需要，度身訂造改善方案。

香港工程師學會消防分部成員鮑偉強。（洪戩昊攝）

參與計劃的香港工程師學會消防分部成員鮑偉強表示，未來將舉辦簡介會，以簡單圖片及實例，向居民講解他們的專業意見。