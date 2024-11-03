沙田單車節｜首場賽事有選手撞急救站　後車連環相撞　兩人送院

首屆沙田單車節今日（3日）在沙田城門河畔舉行，首場賽事於清晨6時30分，在沙田源禾遊樂場起步，賽事進行期間有選手撞向急救站帳篷，隨後的選手亦有人收掣不及，部份選手倒臥地上接受急救，亦有選手疑單車「跣胎」倒地。



首屆沙田單車節於11月3日舉行。（鄭嘉惠攝）

▼11月3日 首屆沙田單車節▼



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首屆沙田單車節今早舉行，上午首場賽事在清晨6時30分，在沙田源禾遊樂場起步，賽事進入第二圈時，有選手撞向急救站帳篷，隨後的選手亦有人收掣不及，部份選手倒臥地上接受急救；亦有選手疑單車「跣胎」倒地。

記者在醫院也見到有一些身穿單車衫的傷者，惟他們不願談及事發經過。

（左起）「亞洲車神」黃金寶、中國香港體育普及發展聯會主席楊英瀚、香港菁新交流協會會長董健莉、沙田區區議員吳啟泰。（洪芷菁攝）

兩宗意外共11人受傷 兩人送院治療

沙田區議員、民建聯沙田支部主席、香港菁新交流協會會長董健莉表示，今早賽事發生兩宗意外，共有九男兩女受傷，其中兩位已送院治療，目前仍在跟進他們的情況。

她指傷者以擦傷、輕微碰撞較多，由於路況、速度太快而導致失控，而現場有足夠醫療團隊、醫療輔助隊車隊協助，亦即時有裁判搖旗請車手減速或重新開始賽事。沙田區區議員吳啟泰補充，其餘九人自行離開或重返賽道。

被問及有車手在起點出發時被一塊布絆住，場地準備是否不足，董健莉表示賽前有與大會裁判檢查賽道情況，或由於車手車速快，導致相關情況。

吳啟泰則表示，賽前有與單車總會舉辦選手事前簡介，提醒安全事項，並安排足夠急救站及與路政署人員檢查路面是否有凹凸不平的情況。中國香港體育普及發展聯會主席楊英瀚稱，賽前檢查到路況有一點凹凸不平，並馬上填平，又賽前巡視路況多次。

對於意外發生牽涉傷者人數，「亞洲車神」黃金寶表示留意到多數都為較年輕選手，料他們有可能在比賽中太興奮、緊張，互相競爭，有碰撞亦屬正常。

首屆沙田單車節於11月3日舉行。（鄭嘉惠攝）

沙田單車節有上午比賽及下午嘉年華兩部份，賽事將環繞沙田城門河畔進行「專業公路繞圈賽」、「城市繞圈挑戰賽」、「沙田區議會同樂盃挑戰賽」等11場單車賽事。大會早前指，連同大會邀請賽，沙田單車節至今共獲約800人報名參加。

而參與不同賽事的單車手，均要穿梭沙田源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，然後由火炭路（翠榕橋）折返至沙田源禾路作為終點。