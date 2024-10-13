單車節｜一家大細親子賽　父稱難得偕子踩馬路　7歲童有信心完成

香港單車節2024今日（13日）舉行，上午9時半進行「家庭單車樂」，雖然現場太陽猛烈，但無阻大人與小孩的熱情，氣氛一片和樂。有家長指平時只和孩子踩單車徑，今次有難得機會踩馬路，共享親子樂。



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帶同小朋友參賽的黃先生表示，兒子喜歡踩單車，而平時只有機會踩單車徑，今次難得可踩馬路。雖然現場太陽猛烈，亦有不少家庭同時起步，但他表示不擔心安全問題，亦指現場氣氛很好。

7歲小朋友Marcus則表示現場很熱，亦擔心會很辛苦，但有信心可順利完成。其父親周先生表示，去年已經想參加，可惜抽不中。他指，今日氣氛不俗，天氣亦十分好；而平時與小朋友訓練有素，完全不擔心安全問題。