首屆沙田單車節11.3舉行　賽道環繞城門河　約800人參加

首屆沙田單車節於本周日（11月3日）舉行，賽道環繞沙田城門河畔，吸引約800人報名。單車節於上午舉行比賽，下午則舉辦嘉年華。因應活動舉行，源禾路一帶將於當日清晨4時至上午11時45分實施封路措施，禁止除緊急車輛外的所有車輛出入，部份巴士路線亦會停駛。



沙田單車節2024將在下月3日於沙田區舉行，源禾路一帶將於當日清晨4時至上午11時45分實施封路措施。（資料圖片/蘇煒然攝）

首屆舉行的沙田單車節分為上午比賽及下午嘉年華兩部分，上午賽事會在清晨6時30分起開始，並於上午11時30分結束。賽事將環繞沙田城門河畔進行「專業公路繞圈賽」、「城市繞圈挑戰賽」、「沙田區議會同樂盃挑戰賽」等11場單車賽事。

所有單車手將穿梭沙田源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，然後由火炭路（翠榕橋）折返至沙田源禾路作為終點。連同大會邀請賽，沙田單車節至今共獲約800人報名參加。

源禾路一帶清晨4時至11時45分封路

賽事舉行期間，源禾路一帶將於清晨4時至上午11時45分實施封路措施，禁止所有車輛出入，緊急車輛除外。封閉的四個路段包括界乎沙田鄉議會路與火炭路之間的一段源禾路（南行）、界乎源禾路與大通橋路之間的一段沙田鄉事會路（東行）、界乎沙田鄉事會路與火炭路之間的一段大通橋路（北行）及界乎源禾路與大通橋路之間的一段火炭路（西行）。

賽事進行期間，部份巴士站會暫時停止運作。 (資料圖片/陳惠嫻攝)

封路期間，以下巴士站將會暫時停止運作：



源禾路（大圍方向） – 禾輋邨站

40X / 72 / 72A / 80K / 81K / 85 / 85K / 86 / 88K / 88X / 280X / 285 / N73 / N271 / A46 / A40

源禾路（大圍方向） – 瀝源邨站

40X / 48X / 72 / 72A / 80K / 81 / 81K / 85 / 85K / 86 / 88K / 88X / 89 / 269D / 280X / 285 / N73 /

N271 / A46 / NA40

大涌橋路（馬鞍山方向） – 麗豪酒店站

49X / 74A / 81C / 85A / 86C / 86K / 89X / 182 / 284 / 289R / 299X / N182 / N281 / A41

大涌橋路（馬鞍山方向） – 富豪花園站

49X / 74A / 81C / 85A / 86C / 86K / 89X / 182 / 284 / 289R / 299X / N182 / N281 / A41

另外，下午舉辦的「火炬傳承慶典」將於上午11時開始，並於下午5時結束，活動舉辦的地點為沙田源禾遊樂園。「火炬傳承慶典」嘉年華會以「單車」及「全運會」作為主題，當中攤位包括全港首辦的定車大比拼、電競單車機體驗、BMX花式單車表演、兒童平衡車體驗、單車文化展、體適能訓練區、全運會八大項目體驗、單車安全以及健康教育推廣等，讓市民感受單車的樂趣。

為慶祝中華人民共和國成立75周年，並推動沙田的單車運動文化，香港菁新交流協會及中國香港體育普及發展聯會聯合主辦、民建聯沙田支部及建滔化工集團共同舉辦首屆沙田單車節。