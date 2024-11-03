大熊貓BB｜兩姊弟頭碰頭睡覺構成「對倒」畫面　網民眼利發現出牙

大熊貓盈盈誕下的龍鳳胎姊弟將近3個月大，海洋公園今日（3日）上傳兩姊弟頭碰頭睡筧影片。細佬全程閉目深睡，家姐則動作多多，突然轉頭，與弟弟構成一個鏡像，兩與姊弟鼻對鼻，眼對眼，好一個「對倒」畫面。家姐醒來，眼仔碌碌又打開口，被網民發現已出牙仔。



香港大熊貓官方專頁

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海洋公園今日發布龍鳳胎最新影片，只見家姐細佬「頭碰頭」睡在專屬嬰兒床，細佬全程閉目露出愜意笑容，一直在睡，沒有多少郁動。家姐動作多多，伸脷、轉頭，跟弟弟鼻對鼻，眼對眼， 與弟弟構成一個鏡像。

家姐其後打開眼睛，捲下脷，露出口腔，網民眼利發現牠正出牙仔。

海洋公園動物部助理館長梁家綸亦留言「細佬唔好再蝦家姐」，亦有網民笑稱「家姐，趁細佬訓得甘冧，快D報仇」、亦有網民表示希望小姊弟能一直相親相愛，相信兩隻熊貓親密到「頭碰頭」，平時一定是融洽相處。

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