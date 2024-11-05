毅行者2024｜匡智會教師帶隊參賽逾10年　冀學生體會有付出有收穫

雖已屆秋天，但11月1日早上的西貢水浪窩仍被陽光照射得十分炎熱。陽光照射出數個影子，是匡智獅子會晨崗學校教師施性概（施sir）帶着三名輕度智障的學生在熱身，為今年參與「樂施毅行者」在備戰。



施sir自2013年起帶學生參加毅行者，隊中的學生今年都是首度正式參與。有人去年臨門一腳退出、今年捲土從來，有人則訓練得腳掌起水泡，種種努力都是為了今年能完成整條路線。作為導師，施sir不追求成績，只望學生悟得有付出就有收穫的道理。



毅行者路線全長100公里，限時48小時，途中需翻越多座高山，參與者必須經過一定程度的訓練。施sir自2013年起帶學生參加毅行者。（歐嘉樂攝）

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雖已屆秋天，但11月1日早上的西貢水浪窩仍被陽光照射得十分炎熱。陽光照射出數個影子，是施sir帶着3名輕度智障的學生熱身，為「樂施毅行者」備戰。（歐嘉樂攝）

施性概（施sir）是匡智獅子會晨崗學校的教師，本身熱愛運動，亦是毅行者「常客」。他說，毅行者進行期間，中途會有很多陪行人士，活動氣氛極具「正能量」，於是順理成章帶學生參與，一參與便是12年。

毅行者路線全長100公里，限時48小時，途中需翻越多座高山，參與者必須接受一定程度的訓練。行山經驗豐富的施sir為學生度身訂造由淺入深的訓練：「其實好似打機咁，Level 1（第一級）開頭行啲簡單啲、冇咁多上落、短啲嘅。過咗第一關，就開始挑戰第二關，可能要上山、路程長返啲咁，就係咁一關一關咁過。」

毅行者路線全長100公里，限時48小時，途中需翻越多座高山，參與者必須經過一定程度的訓練。而帶領學生訓練的重任則落在行山經驗豐富的施sir身上。（歐嘉樂攝）

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打機會卡關，施sir的學生在備戰時一樣會。今年隊伍一員、19歲的曾尚泓，去年已想參加毅行者，但當時卻「卡」在最後一關：「尚泓上年都想參加，但係喺長途訓練嘅時候覺得好攰、未必適應到，佢上年係冇信心嘅。」

最終尚泓沒有正式參加毅行者，今年捲土重來，他會使用行山杖，亦經常拉筋，務求提升表現。問他為何再作嘗試，他認真地說：「我唔想放棄。」

另一位隊員、18歲的蔡垂希，同樣為活動刻苦訓練，更曾練至腳掌起水泡，但當時他沒有告訴施sir，忍至回家才告訴母親。回憶起水泡帶來的痛楚，他只輕描淡寫地回答：「少少（痛）。」他的母親為他添置加厚的襪子，練跑時，他都會將鞋帶綁緊些，減低腳掌長水泡的機會。

帶隊10多年，施sir說，每年訓練亦見到學生進步。以尚泓為例，他體能不錯，以往喜歡走得很快，經歷過毅行者訓練後，學會「留力」。垂希則剛好相反，性格較靜態、柔和，但在訓練途中同樣展示「另一面」，會在斜路與施sir鬥快。

施sir指，成績從來不是他帶學生參加毅行者的目標，他期望學生經過訓練，體能有所提升，更希望學生體會到「有付出、就有收穫」的道理：「（個活動）好好嘅，唔需要考你運氣、智力嗰啲，你只要肯努力、肯去練習，你就會有一定嘅水平。等佢哋知道付出，就可以完成。」