樂施毅行者增40公里　變招吸善款　陳智思爆參賽者最嚮往係呢樣嘢

「樂施毅行者」今年迎來40周年，身為樂施毅行者督導小組召集人的陳智思，是毅行者「老鬼」，在1993年起參加，直到1998年才退役，由參賽健兒變成主辦方，換個方式繼續參與下去。談起一手一腳所湊大的毅行者，陳智思一直與有榮焉。事實上，樂施毅行者籌款額，一直是各地毅行者之冠，惟疫情過後，經濟下行，善款一度不如預期，但拒絕「躺平」的他決定諗計自救，自言「咩都要試」，推出新招吸金。結果？參賽隊伍破千，迎來空前盛況。未跑，已先贏一仗！



毅行者其實是一個100公里的步行籌款活動，以4人一隊，必須在48小時內完成100公里麥理浩徑以及其他接續路段。陳智思指，毅行者是樂施會「招牌貨」，特別在於4人一組，要共同完成。他搞鬼謂：「我一共參加過四次，但參加四次，四次啲隊友都全部唔同，電話簿都要換埋。咁你就知，4個人夾一隊去限時行完100公里，係幾咁難嘅一件事，哈哈。」

4人一隊毅行者限時團體挑戰固然困難，但主辦方要組織如此盛事，同樣亦是向高難度挑戰。陳智思坦言，要成功，絕對無「老奉」，「全球都有樂施會籌款，全世界又有咁多山，你要諗，點解一定要喺香港度行？咁要諗特點囉，You have to do this！」所以，雖然明知個人賽較易執行，但陳智思仍決定向「虎山行」，籌備隊制賽。

而事實證明，全球各地分區的樂施會，都難以動員如此多人眾志成城搞一個籌款活動，而籌款額長年成為各地之冠。他指，能人所不能，令人難以抄襲，背後有其歷史原因。「呢個活動（毅行者）本身係當年駐港英軍啹喀兵搞嘅，舉辦又係佢哋，補給又係佢哋。你知唔知我哋早年嘅參賽者，參賽嗰陣最嚮往係咩？」

陳智思陷入回憶，繪形繪聲道，「係第五個補給站，啹喀兵嗰煲用蕃茄煮嘅雜菜湯呀！」他指，毅行者補給站共有九個，去到第五個補給站，一般已是凌晨三、四點，跑友們又凍又餓，一碗熱湯絕對令人窩心。「碗湯好出名嘅，只不過我唔知真係好好食，抑或太肚餓，嗰碗湯簡直係...」他所流露出的夢幻表情，光想也知不得了。

咦，但明明談起如何籌辦毅行者，為何會說到一碗湯呢？他慢慢說道，正因為97年回歸，駐港英軍撤離，毅行者由樂施會接手，但98年初辦時，成績卻未如預期。「98年開始由我哋接手，由湯轉咗做杯麵，結果畀人投訴到暈低，話係兩碼子嘅事。當時覺得死喇，樂施會不嬲都係受惠者嚟，我哋平民百姓，邊識搞咩補給啫？」

幸而，不少過往參與過毅行者的各大紀律部隊，都願意舉手當義工，補給的難題，才漸見曙光。「最後唔止樂施會自己做，組織埋警察、消防等7大紀律部隊同我哋合作，派人做補給，又會一齊落場玩。大家將原來一個英軍嘅活動，轉化成一個香港人自己嘅活動。」得到眾多紀律部隊義工出錢又出力協助，自此毅行者就成為香港最大規模的體育籌款活動。

而今屆毅行者首度增設全長40公里的「40周年限定版」路線，可以讓一些經驗較少或從未參與的公眾一齊參與。陳智思精明眼光一轉，來個坦承大揭秘：「其實你以為40公里今年先諗出嚟架咩？我做咗廿年主席，內部年年都講架，爭拗咗好耐，但都無做。你諗下，要控制咁多人潮起步、要封路、要增加義工工時，挑戰太多，技術性處理唔到，難呀嘛，哈哈！」

他指，過往一說起毅行者，別人感覺一定是很艱難兼辛苦，如再推一個40公里入門版，定會令過往跑100公里的毅行者感到矜貴不再，不是味兒。但驅使他引入初階牌40公里的毅行者路線，是因為不能不接受現實。

毅行者是年度運動界盛事。（資料圖片）

「我見唔對路喎，經濟差咗，COVID之後唔少人身體亦無咁好，有啲人又可能移咗民，種種原因加埋，結論就係籌款額少咗。管理層都好現實咁諗，咦，真係唔懶得，唔好食老本啦喎，唔好理喇，嚟個新模式試吓啦。係咪一個好嘅方法呢？連我都唔知架，但同依家嘅香港一樣，就係咩都要試囉。唔通躺平咩？」

樂施會毅行者雖然11月才舉行，而今次所加入的新形式，亦未知是否能完滿大成功。但會方透露，報名人數由去年的約776隊，增至今年超過1000隊，活動籌款目標金額為超過3000萬元，料回復至接近疫情前水平。未跑，可謂先贏一仗。