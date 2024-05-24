毅行者2024｜增設40公里組別慶祝40周年　限20小時西貢行到飛鵝山

「樂施毅行者2024」將於11月15日起舉行，今屆增設40公里組別，慶祝樂施毅行者40周年。40公里組別的起點與傳統100公里同樣為西貢北潭涌，而終點則設於飛鵝山基維爾營，讓參加者有嶄新體驗。毅行者已經開始報名，至6月23日截止。



毅行者向來是一個100公里的遠足活動，由西貢北潭涌起步，至屯門或元朗的終點。今年底的毅行者將有新搞作，在100公里組別外，增設路途較短的40公里組別「樂施毅行者2024 ─ 40周年40公里限定版」，慶祝樂施毅行者40周年。40公里組別同樣以4人為一隊，起點也是西貢北潭涌，終點設於飛鵝山基維爾營。

毅行者將於今年11月15起舉行，這個40公里限定版定於11月15日下午2時出發，限時20小時內走完40公里。目前已開放報名，至6月23日下午6時截止，而抽籤就會在7月2日舉行。隊伍可以同時報名40公里及100公里，若果兩項皆中籤，只可選取其中一項活動進行登記。

至於傳統100公里的毅行者亦在11月15日起步，起點為西貢北潭涌，終點設於屯門哈羅香港國際學校。各支隊伍須於 48 小時內走畢100公里麥理浩徑及其他接續路段。