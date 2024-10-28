新冠病毒｜確診10個月大女嬰併發嘶吼症　情況危殆留醫ICU

衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，一名10個月大女嬰上周六（26日）出現發燒、流鼻水、咳嗽、有痰及聲嘶，至本周日（27日，昨日）確診感染新冠病毒，併發嘶吼症。她其後情況惡化，現時留醫廣華醫院兒童深切治療部ICU，情況危殆。



中心指，病人沒有接種新冠疫苗，在潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者曾出現病徵，現已康復；正調查該個案。



一名10個月大女嬰感染新冠病毒，現時情況危殆，留醫廣華醫院兒童深切治療部。（資料圖片／陳永武攝)

女嬰一名家居接觸者曾出現病徵已康復

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗兒童感染2019冠狀病毒病嚴重個案。個案涉及一名過往健康良好的10個月大女嬰。她於上周六（26日）起出現發燒、流鼻水、咳嗽、有痰及聲嘶，並於27日被帶到廣華醫院急症室，同日入院接受診治。

臨床診斷確認，該女嬰感染新冠病毒，併發嘶吼症。女嬰其後因徵狀惡化獲安排到廣華醫院兒童深切治療部接受診治，現時情況危殆。

防護中心初步調查顯示，病人沒有接種新冠疫苗，在潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者曾出現病徵，現已康復。

衞生署衞生防護中心呼籲高危人士，盡快接種新冠疫苗。（資料圖片）

中心強調，接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，高危人士包括孕婦，應盡快接種疫苗及適時接種加強劑。同時，中心亦提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。