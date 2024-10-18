類鼻疽｜今年第19宗　居白田邨婦確診　潛伏期無到動植物公園

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，中心於10月10日至17日錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。患者為一名居於深水埗區白田邨的59歲婦人，她在潛伏期無到過發生9隻猴子死亡的動植物公園。連同這宗，今年累計已有19宗，暫比去年全年多2宗。



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衞生防護中心表示，居於深水埗區白田邨的59歲女患者，10月5日起出現發燒及腹痛，10月7日入住明愛醫院接受治療。病人現時情況穩定，她的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播。市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土；同時高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。