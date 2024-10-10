類鼻疽｜居觀塘翁及深水埗婦確診　今年累計18宗　超去年全年宗數

衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，過去一星期錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名有長期病患居深水埗的83歲婦人及一名居於觀塘的82歲老翁。連同新增個案，香港今年共錄18宗類鼻疽個案，超越去年全年17宗的紀錄。



衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，過去一星期錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案。（資料圖片）

防護中心指首宗個案涉及一名有長期病患的83歲女子，居於深水埗，她於上月20日起出現發燒及咳嗽，本月1日入住威爾斯親王醫院接受治療。另一宗個案涉及一名有長期病患的82歲男子，居於觀塘。他自8月起右頸出現腫塊，9月20日起出現發燒、咳嗽及呼吸困難，並於同日入住伊利沙伯醫院接受治療。

兩名病人現時情況穩定，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。防護中心指正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得18宗類鼻疽個案。2023年共錄得17宗類鼻疽個案。

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衞生防護中心指，根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心提醒市民，颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。