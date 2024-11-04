無牌救生員｜灝景灣辦拯溺試　假證男稱不懂游水拒絕　年半未檢控

私人泳池聘用無牌救生員風波，《香港01》去年曾報道青衣灝景灣有人涉嫌虛假救生章。據了解，會所去年5月初進行拯溺測試，一名救生員拒絕並表示不懂得游水，繼而揭發他使用懷疑偽造救生章。被偽冒的救生員則表示，自己從未遺失救生章，而且真假證件上的資料一模一樣。



該名灝景灣救生員以涉嫌使用虛假文書被捕，事隔至今17個月，消息指案件仍在調查中，未有檢控。新民黨立法會議員何敬康認為警方自去年8月拘捕冒牌救生員，至今仍未檢控是「不理想，得過且過」，他認為違規救生員應負上法律責任，否則負責規管的食環署會淪為「無牙老虎」。



據了解去年5月初，一名18歲姓林的本地男子，經外判商聘請成為灝景灣會所泳池救生員。會所管理層要求救生員參與拯溺測試，該名男子向外判商表示自己不懂得游水，拒絕測試。

同期獲聘的另一名40歲救生員因此起疑心，去年6月20日報警並通知會所管理層，又要求18歲的同事交出泳池救生章，發現章上的名字非他本人。該名救生員交出救生章後立即逃走，被警方通緝，直至他兩個月後打算從落馬洲關口離境時，被入境處截獲及拘捕。

救生章真假難分 被冒認救生員從未遺失證件

消息指，警方後來找到被偽冒救生章的人士，他表示從未遺失自己的救生章或借給他人。偽冒與真實的救生章，證件上的內容完全一樣，只是偽冒品的質素較差。至於聘請被捕人的外判商，否認知悉有人使用偽造的救生章。

被捕人涉嫌使用虛假文書被捕，案件仍在調查中，他未被檢控。