無牌救生員｜4男涉盜他人身份證及救生章　警截查揭未成年「A貨」

私人泳池聘用無牌救生員風波，嘉湖鄉村俱樂部游泳池曾聘用四名懷疑「冒牌」救生員，但原來事件並非食環署巡查泳池時發現，而是警方無意中揭發。

據了解，警方六月在天水圍截查一名男子，發現他身上有一張屬於他人的身份證以及救生章，追查下拘捕另外3名無牌救生員，當中兩人未成年。嘉湖鄉村俱樂部聲稱由一名外判商負責招聘，外判商則向警方稱「判上判」了給其中一名「A貨」救生員，外判商同樣被捕。

元朗屋苑業主協會主席譚秉智表示，如果救生員使用他人的真實身份證及救生章，物業管理公司也無法核查，唯有依靠警方加強執法。



警方6月拘捕4名曾在嘉湖鄉村俱樂部工作的懷疑無牌救生員，以及一名判頭。（資料圖片）

據了解，警方6月2日在天水圍港鐵站發現一名可疑男子，截查及搜查他的背包，發現有一張非他本人的身份證，以及由香港拯溺總會頒發有效泳池救生章。該名17歲、聲稱無業的男子在警誡下承認盜用兩張證件，於嘉湖鄉村俱樂部游泳池工作，自己並沒有救生員資格。警方當日以涉嫌管有他人身份證把他拘捕。

外判商判上判交「A貨」救生員招人

消息指警方後來翻看閉路電視片段、檢查泳池工作記錄以及調查後，再拘捕多三名無業男子，分別17歲、23歲及26歲，同樣涉嫌盜用他人證件在泳池工作。嘉湖鄉村俱樂部向警方表示，聘請救生員工作由一名姓林的外判服務商負責，警方於是把該「二判」拘捕。

據了解「二判」被警方拘捕後，聲稱全不知情，又聲稱將招聘工作外判給其中一名被捕人、23歲的「冒牌」救生員。警方在該「冒牌」救生員的住所，發現不屬於他的香港身份證及救生章。

五人均涉嫌串謀行騙，案件由元朗警區重案組第三隊調查，暫時未落案檢控。所有人獲准保釋候查，今個月上旬向警方報到。

時薪60至70元聘請 現金出糧

據了解，四名「冒牌」救生員被捕時，已經沒有在嘉湖鄉村俱樂部游泳池工作。消息指泳池外判服務商，以時薪60至70元聘請4人。由於是現金出糧，會所或外判商不用核對員工的全名用作發出支票或銀行轉帳，因此未有察覺4人盜用他人身份。

業主立案法團：身份證同救生章都係假咁冇辦法

除了有人使用偽造救生章，更有人盜用他人身份證及真實的救生章，元朗屋苑業主協會主席、翹翠峰業主立案法團主席譚秉智表示，「如果身份證同救生章都係假，咁就冇辦法，只有靠警方先做到嘢」。他認為作為法團，只可以要求泳池公司聘用救生員前，向拯溺總會核實資格，「作爲業主，最擔心係，原來我請嘅救生員係唔識救人？」

合約加條款 列明有權查核身份證及救生章

因應近日報道，譚秉智所屬法團今日（4日）早上，要求物業管理公司立即向泳池承辦商，索取曾當值的救生員資料備份。譚秉智表示現時泳季已過，泳池暫停開放，現時唯有未雨綢繆。他要求物業管理公司在明年泳季前加強核查，包括未來與泳池承辦商簽訂合約，列明法團及物管公司，有權核查救生員身份證及救生章，否則中止聘用。