無牌救生員｜拯溺總會：主要工作非查核資格　涉私隱不能公開名單

《香港01》去年中揭發青衣灝景灣會所泳池疑有泳池救生員持假救生章，冒認救生員。持牌救生員人手短缺，有負責招聘救生員的業界人士近日表示，近年請無牌救生員情況普遍，「10個私人泳池救生員有3到4個都係無牌」，又指拯溺總會上月起，將查核費用由每人25元增至300元，加價11倍，大大增加查核負擔。



拯溺總會今日（4日）發新聞稿，表示近年面對僱主大量的救生員資格查詢，對人手及工作造成巨大壓力，又強調總會的主要工作，並非查核救生員資格。新民黨立法會議員何敬康批評拯溺總會收錢核實救生員資格的做法，「梗直係不知所謂」，又認為食環署監管不力。



香港救生員由拯溺總會發牌及監督。（拯溺總會圖片)

拯溺總會10月起查核費用加11倍至$300

《香港01》報道，私人管理的泳池聘請無牌救生員的問題，近年變得猖獗，更有判頭表示「（現時）10個私人泳池救生員有3到4個都係無牌」。該判頭又表示，拯溺總會自10月起，將救生員資格查核費用由每人25元增至300元，認為此舉將增加查核負擔，「如果我請30個人，咁咪每次要交9,000蚊出去？」

日前負責監管私人泳池的食環署回覆傳媒查詢則表示，署方今年已向拯溺總會核實187人資格，暫未發現違規。

拯溺總會發今日（4日）發新聞稿，表示近年核實查詢大增，對總會人手及工作造成巨大壓力。

拯溺總會：查詢由每年數十宗增至數千宗

拯溺總會今日發新聞稿，表示總會多年來，一直協助處理公眾查詢，核實救生員是否持有有效拯溺證書，而個案數目由以往每年數十宗遞增至近年每年數千宗，對總會人手及工作造成巨大壓力。

總會又指，為確保查詢得以盡快處理，有必要提高有關收費，以增聘人手處理，並希望管理機構是基於有懷疑及需要的情況下才作出查核，又指僱主和有關管理機構，可自行核對救生員提供的個人救生手冊和證書上的有效日期，查核救生員所持有的救生資格是否有效。

正審視電腦系統及將增聘人手 涉私隱未能公開救生員個人資料

總會強調，總會是非政府和非牟利的志願組織，一直致力推廣香港的水上安全及拯溺工作，其主要工作，並非查核救生員資格。總會現正審視現有的電腦系統及將會增聘人手，處理有關證件查核工作。

就有意見認為，拯總應公開所有持救生章的救生員資料，方便公衆查核。拯總指，由於涉及披露個人私隱資料問題，總會現時未能將救生員的個人資料公佈。

何敬康批食環署監管不力 只巡查四十分一私人游泳池

新民黨立法會議員何敬康今日分別去信政務司司長陳國基及食環署署長楊碧筠，要求陳國基研究，將公私營泳池救生員的管理整合；他又提出約見楊碧筠，商討如何監管及查核救生員資格。

何敬康回應《香港01》查詢時，批評政府和拯溺總會態度是「懶理、唔理、由你」，「拯總要收錢核實救生章，梗直係不知所謂，救生員水平係直接影響市民生命安全。」他又認為，全港4000多個私人游泳池，食環署只巡查了約100個是監管不力，要求署方交代如何處理「亂局」。