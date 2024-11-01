工會稱機場三跑50外勞遭無故辭退扣糧　發展局：已與總承建商聯繫

香港建造業總工會近日在社交平台指，機場三跑項目有約50名從事混凝土工種的外勞，突然被承建商解僱，另有外勞指多個月來被公司剋扣薪金，佔薪金的一半。總工會今日（1日）聯同其中約40名外勞、與主承建商開會，討論有關追討勞工權益事宜。

發展局晚上在社交平台撰文，指高度關注相關投訴，已迅即與總承建商、相關政府部門及工會聯繫，以了解輸入勞工的投訴，按需要提供適切的協助，並督促總承建商按法規妥善處理有關事宜。



香港建造業總工會稱，接獲機場三跑項目外勞求助，約50名從事混凝土工種的外勞稱突然被承建商解僱，並指多個月來被公司剋扣薪金，佔薪金的一半。（香港建造業總工會FB）

香港建造業總工會稱，接獲機場三跑項目外勞求助，約50名從事混凝土工種的外勞稱突然被承建商解僱，並指多個月來被公司剋扣薪金，佔薪金的一半。

總工會今早聯同其中約40名外勞，在錦上路培訓中心與主承建商開會，討論有關追討勞工權益事宜。同時外勞亦派出代表，到機場警署報案。

發展局今日傍晚在社交平台撰文表示，高度關注相關投訴，已與總承建商、相關政府部門及工會聯繫，了解輸入勞工的投訴，按需要提供適切的協助，並督促總承建商按法規妥善處理有關事宜。

局方續指，輸入勞工與本地勞工同樣受香港勞工法例的保障，絕不姑息剝削勞工權益事件，已成立跨部門專責小組處理相關事宜。

發展局今日（11月1日）傍晚在社交平台撰文表示，高度關注相關投訴。（發展局FB）

局方也重申，建造業輸入勞工計劃下清晰要求僱主須遵守相關規定，倘有違法情況，執法部門會按法規調查、執法及懲處；而發展局亦會按違規情況對計劃下的總承建商作出行政處分，包括撤銷已批出的配額、暫停接受有關總承建商的新申請等。

同時，負責相關工程合約的政府部門亦會視乎違規的嚴重性採取行動，包括在有關工程的表現評核中反映承建商的違規行為，其表現將會影響未來中標的機會。