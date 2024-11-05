商人以投資換優待　前上市公司副總經理貪290萬澳元　遭廉署起訴

首創置業股份有限公司前副總經理吳為及其母韓尚敏，涉嫌於2014年6月至2021年11月期間，從一名澳洲商人獲得一個投資機會，因而優待對方。首創置業自2014年起，按照吳為的建議，先後投資澳洲多個地產發展項目，當中大部分項目由與這位澳洲商人有聯繫的公司開發。



廉政公署指，吳為在澳洲商人提供的投資機會，獲利約290萬澳元，韓尚敏亦涉嫌有份參與上述賄賂及處理相關款項，昨日（4日）落案已起訴二人，他們已獲准予保釋，明日（6日）將於東區裁判法院應訊。



廉政公署落案起訴首創置業股份有限公司前副總經理吳為、及其母韓尚敏，涉嫌於2014年6月至2021年11月期間，從一名澳洲商人獲得一個投資機會，因而優待對方。（資料圖片）

廉政公署指，早前接獲貪污投訴，遂展開調查，發現45歲、首創置業股份有限公司時任副總經理吳為，與其74歲的母親韓尚敏，涉嫌於2014年6月至2021年11月期間，在一名澳洲商人獲得一個投資機會，並在首創置業投資海外地產發展項目時，優待這名澳洲商人。

廉署指，首創置業於2003年至2021年期間，在香港交易及結算所有限公司上市，吳為於案發期間為該公司副總經理，他同時擔任首創置業澳洲分公司的總經理。

自2014年起，首創置業按照吳為的建議，先後投資澳洲多個地產發展項目，當中大部分項目由與上述澳洲商人有聯繫的公司開發。

廉政公署。（蘇煒然攝）

廉署調查發現，澳洲商人提供的投資機會，投資金額為600萬澳元，實際回報約為890萬澳元，吳為在有關投資獲利約290萬澳元，而韓尚敏涉嫌有份參與上述賄賂及處理相關款項。

二人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。二人目前獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊。