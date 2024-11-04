廉署總部開Café賣咖啡？　邀鄺美雲拍預告片　暗示11.15開張

廉政公署搞Café？「廉署咖啡」成為到廉政公署總部接受調查的代名詞，更是廉署深入民心的獨特文化。廉署今日（4日）推出「咖啡年華」短片，短片對白、畫面處處透露玄機，指「如果有多一間Café，你會不會跟我一起去？」，寫有「一九七四咖啡廳 渣華道303號」，該地址即廉政公署總部大樓。



廉署在社交媒體發布短片時，寫道：「11月15日約定你」。親自監修短片的廉政專員胡英明被問到是否會搞Café時，更大賣關子叫大家留意廉署官方社交媒體帳戶最新消息。



廉署今日推出「咖啡年華」短片，邀來廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲擔綱演出。（廉署提供）

北角政府公署近日成為內地旅客打卡熱點，「廉署咖啡」更是不少人聽到、但不欲飲到的咖啡，因往往是受查人士「專利」。

廉署今日推出「咖啡年華」短片，邀來廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲擔綱演出，短片帶觀眾回到1970年代的時空，滿滿電影《花樣年華》的氛圍，身穿旗袍的鄺美雲，在裊裊輕柔的音樂中現身，並與由廉署人員扮演的男主角暢飲咖啡，然後道出一句：「如果有多一間Café，你會不會跟我一起去？」

短片最後鏡頭特寫是鄺美雲在信紙上寫上「一九七四咖啡廳 渣華道303號」，暗示位於北角廉署總部或推出新咖啡廳。

廉署今日推出「咖啡年華」短片。（廉署提供）

廉署今日推出「咖啡年華」短片。（廉署提供）

廉署在社交平台發布短片時，更稱「11月15日約定你」、「喺渣華道303號廉署「一九七四」咖啡廳，不見不散」，更指欲知詳情要留意下回分解。

被問到是否開咖啡廳，廉政專員胡英明大賣關子叫大家留意社交平台。（資料圖片/歐嘉樂攝）

廉政表示，短片由廉政專員胡英明親自監修，由廉署人員自家攝製，被問到廉署是否即將開設咖啡廳，胡英明大賣關子，叫大家密切留意廉署六個官方社交媒體帳戶的最新消息，包括小紅書、Facebook、Instagram、微信、微博及YouTube頻道。

不過短片內容呼之欲出，而11月15日為開張日期。