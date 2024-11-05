無牌救生員｜業界爆「盜用他人證件」招數　持牌者先報失再轉借

接連有私人泳池被揭發聘用「無牌救生員」，多人涉「盜用他人證件」被捕，包括天水圍嘉湖鄉村俱樂部、青衣灝景灣。灝景灣業主立案法團主席李永權稱，當時拯溺總會查核指救生章及身份證全部有效，至同僚報案才發現涉行使虛假文書。

到底「盜用他人證件」如何運作？有業界人士踢爆，有外判商為掩人耳目，着持牌救生員報失身份證及救生章，並將已報失證件轉借無牌救生員，以冒認其身份工作。屋苑抽查時多只檢查證件上的資料，未有核對樣貌，無證者或因此可蒙混過關。



接連有私人泳池被揭發聘用「無牌救生員」，有業界人士踢爆，有外判商為掩人耳目，着持牌救生員報失身份證及救生章，並將已報失證件轉借無牌救生員，以冒認其身份工作。

天水圍嘉湖鄉村俱樂部在6月被揭發聘用四名無牌救生員，警方截查時發現一名男子持有他人的身份證及救生章，男子亦承認無救生員資格。警方追查下亦發現，同樣在俱樂部工作的三人同涉盜用他人證件在泳池工作。

灝景灣曾向拯總查核證件有效

去年6月，無牌救生員亦同樣在青衣灝景灣被揭發。灝景灣業主立案法團主席李永權稱，涉事救生員為陳姓的全職員工，救生員每次返工時，屋苑也有核對其身份證及救生章。屋苑亦於去年5月核查所有救生員的救生章，拯總均回覆為有效救生章，但李永權稱，警方卻以涉嫌行使虛假文書拘捕了屋苑救生員，令他感到十分驚訝。

去年6月，無牌救生員亦同樣在青衣灝景灣被揭發。灝景灣業主立案法團主席李永權稱，屋苑亦於去年5月核查所有救生員的救生章，拯總均回覆為有效救生章。（資料圖片／林振華攝）

業界：持牌救生員先報失證件 再轉借無證者

有業界人士阿A（化名）透露，有外判商為奪取多份私人泳池救生員合約，以低價投標取得合約。但由於持牌救生員數量有限，有外判商為了避開屋苑抽查，着持牌救生員報失身份證及救生章，再轉借予外判商，無牌救生員便可冒認其身份，攜證到屋苑工作。

若外判商成功投取私人屋苑泳池救生員合約，便會遞交救生員的身份證及救生章副本。較嚴謹的私人屋苑會向拯溺總會查核身份，並要求救生員工作前出示身份證及救生章。但屋苑職員查核身份時，多為核對證件上的資料，未有核對樣貌，無證者或因此可蒙混過關。但阿A不排除有部份持牌救生員證件被他人盜取。

阿A稱，有外判商亦有採用其他手段掩人耳目，如私人泳池要求有兩名持牌救生員，則改為一名持牌救生員及一名無牌救生員，如發生意外時則留下持牌救生員處理事件，若泳池缺少一名救生員，外判商也只是被屋苑罰款了事。