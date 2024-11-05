男警到豪宅調查乘機偷iPad首飾　認3罪　官斥損害警隊聲譽囚15月

男警到上水豪宅單位調查爆竊案時，涉趁機拿走事主的iPad，事主利用機內的定位功能，追查到其機在男警住所附近。警方期後拘捕男警，並起出被告在調查另一單位時涉偷走的手飾。男警停職後，再在酒店偷內地人背包。男警今(5日)在粉嶺法院承認涉3宗盜竊案，求情稱他曾投資失利，但不缺錢，他在社運期間被人起底，現患抑鬱及適應障礙。裁判官張志偉指被告執行職務期間犯案，損害警隊聲譽，判他入獄15個月，並需賠償事主5200元。



被告許浩誠（31歲，警員），被控於2022年12月11日在大埔洞梓路某住宅偷竊一項鏈及一手鐲；2023年3月31日在上水ST. ANDREW'S PLACE偷竊一部iPad Air；及於2024年7月21日在牛頭角宏光道15號君立酒店大堂偷竊一部iPad Pro、一個67W充電插座及3條充電線，總值港幣5200元。

被告許浩誠在粉嶺法院被承認3項盜竊罪，被判囚15個月。(資料圖片)

曾到一外籍人士家查爆竊案

案情指，一名住在大埔洞梓的外籍人士在2022年12月家中無人時遇竊，數隻戒指和亡妻的珠寶首飾不翼而飛，事主報警求助，大埔警區派出被告等人到場調查。

另一事主在警員到家調查後失iPad

另一宗爆竊案發生在2023年3月，住在上水某豪宅的任姓事主報警稱被爆竊，損失現金、珠寶和手錶等財物，被告等警員到場調查。事主同晚發現家中iPad不見了，用定位功能鎖定iPad在粉嶺一間餐廳內，距離被告住的屋苑約100米。

清潔工在被告所住屋苑平台撿到iPad

翌日，被告屋苑一名清潔工早上10時許在1樓某單位平台拾到該部iPad，保安交還警方。同日中午，被告向該單位住戶佯稱其母親跌了一部電話，住戶認得被告是也是住戶，遂讓被告到平台尋找，被告找不到東西後離開。

被告警誡下稱無做過

被告在4月2日被捕，家中被搜出1條金頸鏈連寶石吊墜，1隻金鐲連寶石，以及一部手提電腦和一部iPhone。被告在警誡下稱「我無做過」，並在錄影會面否認偷iPad，又指珠寶是他母親姑婆的遺物。

被告曾用電腦破解偷來的iPad

警方調查顯示，被告的手提電腦的破解軟件曾破解上水某豪宅偷來的iPad。另外，外籍事主憑照片認出搜獲的珠寶屬於其亡妻。

停職期間酒店內偷背包

被告因涉盜竊而被停職，期間他在酒店大堂趁一名內地男子辦理登記入住手續時，偷走內地男放在沙發的背囊，並用膠袋包住放在後樓梯後離開。同日，被告報警稱他拾到一個背囊。被告其後被捕。

曾投資補習社失敗但不缺錢

辯方求情指，被告入職逾12年，他投資補習社失敗，損失慘重。被告戶口仍有150萬元存款，並不缺錢，不知為何會盜竊。另外，被告在社會運動期間被起底，收到大量滋擾訊息，被告有抑鬱情況和適應障礙。

承認因貪心才偷竊

裁判官張志偉判刑指，被告執行職務期間犯案乃加刑因素，損害警隊聲譽。心理及精神科報告顯示，被告的狀況與他偷竊無關，被告承認他貪心才偷竊。裁判官就執勤時犯案兩罪判監1年，酒店偷竊罪判監半年，考慮刑期整體性後，被告就兩案被判入獄15個月。

案件編號：FLCC2188，2320/2024