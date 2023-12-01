140間私營安老院提供長者日間暫託服務　名額料增超過500個

社署今日（1日）起擴展長者暫託服務網絡，約140間參與改善買位計劃的私營安老院，會為區內長者提供日間暫託服務，預計整體相關服務地點，由約50間大幅增加至190間；服務名額由約260間，增加至超過500個。



社署今日（1日）起擴展長者暫託服務網絡，加強在社區生活的長者的住宿和日間暫託服務，紓緩其照顧者的壓力。（資料圖片）

長者日間暫託服務擴展至約190間

今年《施政報告》提出擴展暫託服務網絡，讓照顧者可作短暫休息或處理私務。社署表示，即日起，約140間參與改善買位計劃的私營安老院，會在宿位出現空置時，為區內有需要的長者提供日間暫託服務。

新措施生效後，連同受資助的長者日間護理中心或單位，提供長者日間暫託服務的地點會由約50間大幅擴展至約190間；服務名額由約260個增加至超過500個，遍及全港各區。

有需要的長者及其照顧者，可致電照顧者支援專線182183，由社工協助安排配對暫託服務、直接向提供服務的機構申請，或透過綜合家庭服務中心等轉介。詳情可瀏覽社署網頁。

另外，社署指，約20間「私營殘疾人士院舍買位計劃」院舍於今年10月起，在暫託宿位出現空置時，為區內的殘疾人士提供日間暫託服務。