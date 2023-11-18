長者日2023｜港鐵九巴等周日免費乘車　逾2000食肆及店舖優惠一覽

周日（19日）是2023年長者日，多項交通工具將向長者提供免費乘車優惠，包括港鐵、九巴及電車等，但須注意城巴未有參加優惠計劃。同時，逾2,000間食肆及店舖會推出長者優惠，例如大家樂早上11時後滿30元可享8元折扣。各位老友記需按要求出示長者咭、身份證或樂悠咭等，但需注意部份優惠適用於60歲或以上，部份則為65歲或以上，《香港01》綜合資料，一文看清長者日優惠。



長者於11月19日可免費搭港鐵。（資料圖片）

港鐵：



長者日適用於65歲或以上持有樂悠咭或有效長者八達通的老友記可在長者日免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，拍卡後不會被扣除車費。

優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程及高速鐵路。長者乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費。

九巴11月19日所有合資格的「老友記」，可以免費乘搭九巴及龍運巴士（資料圖片）

九巴：



年滿65歲或以上長者乘搭九巴或龍運巴士時，只需向車長出示「長者咭」、香港身份證、旅遊證件，或以長者八達通卡或樂悠咭繳付車資，即可於長者日免費乘車，暢遊港九新界不同地方，當日該八達通所扣除的車資將設定為$0，P960、P968線除外。

電車：



60歲或以上乘客下車時向車長出示其「長者咭」或「樂悠咭」或香港身份證，即可免費乘搭電車，各位長者不需要拍卡。優惠不適用於任何電車租賃或「電車全景遊」服務。

新渡輪。（資料圖片）

新渡輪



長者出示「者咭或樂悠咭，即可免費乘搭下列新渡輪航線的普通渡輪普通客位：

- 中環 ─ 長洲

- 中環 ─ 梅窩

- 橫水渡（坪洲 ─ 梅窩 ─ 芝麻灣 ─ 長洲）

- 北角 ─ 紅磡

- 北角 ─ 九龍城

*普通渡輪豪華客位及高速船並不適用

港九小輪



凡65歲或以上之人士只需出示長者咭或身份證，當天可免費乘搭港九小輪轄下往來中環與榕樹灣、中環與索罟灣（索罟灣碼頭不設有輪椅斜道）及中環與坪洲航線的渡輪。

入閘前，須出示長者咭或香港身分證，不要自行使用八達通/樂悠咭入閘。

飲食及零售優惠



社署表示，有超過2,000間來自全港18區的食肆、零售店鋪及社會企業商戶參與活動，在「長者日」向長者咭持有人提供折扣或其他形式的優惠。部份優惠包括：

1、大家樂

上午11時後，出示有效長者咭並於店內收銀處惠顧滿30元，可享8元折扣

2、一粥麵

上午11時後惠顧任何套餐/單點主食，以有效長者八達通/樂悠咭付款或出示有效長者咭，每張訂單即送熱飲一杯及糖水一碗 (陳皮紅豆沙)。

3、吉野家

全日單一消費滿$40即減$6(不適用於午後之輕食及精明之選)

4、海港酒家及海港薈

長者憑長者咭惠顧，免茶一位(全包宴除外）

5、OK 便利店

長者出示長者咭可享以下優惠：

維記高鈣低脂奶946毫升 優惠價$20

聖安娜五穀英國方包(6片裝) 優惠價$12

飯飯店 (各款) 優惠價$19.5

麥維他手指餅30克 (各款) 優惠價$4.5

喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖15克 (各款) 優惠價$5.0

維他無糖茶500毫升(各款) 優惠價$6

維他鈣思寶375毫升(各款) 優惠價$4.5

得果定COOL潤喉糖(金桔檸檬味)30.4克 優惠價$6

維達殺菌消毒迷你濕紙巾3包裝 優惠價$10

▼長者日食肆及零售優惠表▼

