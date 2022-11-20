長者日｜老友記今日免費坐港鐵、九巴、小輪　須注意各有年齡限制

今日（20日）「長者日」，全港多間公共交通營辦商均為長者提供免費乘車優惠，當中包括港鐵、九巴、大嶼山巴士、山頂纜車、新渡輪、天星小輪、電車等。值得注意，個別交通工具免費「年齡門檻」不同，分別為60歲或65歲，營辦商亦會要求長者登車時出示「樂悠咭」、「長者卡」或身份證明文件。

此外，新巴城巴今年並沒有參與長者日活動，所以長者須如常繳付2元車資。



港鐵在長者日提供免費優惠。（歐嘉樂攝）

港鐵、輕鐵及港鐵巴士

65 歲或以上長者拍長者八達通、其個人八達通或「樂悠咭」，所扣除的車資將設定為$0；優惠不適用於機場快綫、往來羅湖及落馬洲站的車程、城際客運服務及高速鐵路。乘搭東鐵綫頭等，須支付頭等額外費。

九巴在長者日提供免費優惠。（盧翊銘攝）

九巴及龍運巴士

65 歲或以上長者可以拍長者八達通或「樂悠咭」，所扣除的車資將設定為$0；免費乘搭九巴路線 (P960 線及 P968 線除外)及龍運路線（包括機場路線）巴士。

新大嶼山巴士

65 歲或以上長者拍長者八達通，所扣除的車資將設定為$0，「樂悠咭」並不適用，須出示「長者咭」

以全新面貌亮相的第六代山頂纜車。

山頂纜車

60 歲或以上長者不需要拍八達通或「樂悠咭」

新渡輪

60 歲或以上長者不需要拍八達通或「樂悠咭」，但入閘前需要出示「長者咭」或「樂悠咭」；適用於中環 – 長洲 北角 – 紅磡、中環 – 梅窩 北角 – 九龍城、橫水渡 (坪洲 – 梅窩 – 芝麻灣 – 長洲)

新渡輪。（資料圖片）

天星小輪

60 歲或以上長者不需要拍八達通或「樂悠咭」，但入閘前需要出示「長者咭」或「樂悠咭」或 香港身份證明文件； 其長者 1 位同行者陪同長者入閘，向職員表明為長者同行者，亦不需要拍八達通或支付費用

港九小輪

65 歲或以上(即 1957 年 11 月 20 日或以前出生)之長者不需要拍八達通，但需要出示「長者咭」

電車。

電車

60 歲或以上長者不需要拍八達通或「樂悠咭」，但需要出示「長者咭」或 「樂悠咭」；當日電車上之八達通收費器不能識別長者八達通卡為免費，請勿使用長者八達通卡或「樂悠咭」，否則將會扣減車費