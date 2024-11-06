自製交通意外呃援助金涉逾千萬　警拘275人　當中涉私家車撞巴士

警方揭發有多個詐騙集團自編自導多宗交通意外，意圖騙取社署的交通意外傷亡援助金，涉款共約1,400萬元。騙案涉及121宗交通意外，主要發生於2023年2月至2024年4月，最早的案件可追溯至2021年。



警方指，最嚴重的一宗自製交通意外於去年6月發生，由犯罪集團安排私家車撞向雙層巴士，14人報稱受傷，其中11人為集團成員，共騙取70萬援助金額。



案件至今有275人被捕，涉串謀詐騙及欺詐等罪，包括182男93女，年齡介乎18至64歲。



西九龍區重案組總督察謝于毅表示，警方於調查中發現，部分案件是自編自導的交通意外。（廖雁雄攝）

私家車撞巴士案 11人屬詐騙集團成員 3人正被通緝

西九龍區重案組總督察謝于毅表示，警方於調查中發現，部分案件是自編自導的交通意外，由詐騙集團制定劇本，安排成員充當司機及乘客，自行製造交通意外，然後再僞造病假紙，向社署申請交通意外傷亡援助。其中一單更牽涉公共巴士交通意外，共發現11名疑犯，涉及70多萬援助金額。

該案件發生於去年6月中，多名疑犯先後登上同一家從荃灣開往東涌的雙層巴士，巴士駛至東涌怡東路時，忽然被一架載有3人的私家車撞向車尾。謝表示，當時巴士上共有約20多名乘客，除司機外，共有11名巴士乘客及3名私家車乘客報稱受傷。警方調查後發現，14名傷者中有11名是詐騙集團成員，其中6名已獲合共70多萬元的交通意外傷亡援助。警方目前已拘捕其中8人，其餘3人正在被通緝。

除此之外，謝于毅表示，詐騙集團亦會安排私家車假裝避開貓狗，從而撞上路邊，自製交通意外。最多可有四至五人申請援助。

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部份被捕人欠債 遭債主威迫利誘參與詐騙

警方於今年10月3日至11月1日展開行動「破惑」，拘捕275名涉案人士。警務處商業罪案調查科高級督察郭健樂表示，部分人為一些有債務的人士，他們被債主威迫利誘後參加詐騙行動，充當乘客或司機，在申請援助後再與債主瓜分債務，用作還款。

除了自編自導的交通意外，警方亦發現部分案件屬「真意外，假假紙」，即疑犯在發生交通意外後，透過假病假紙延長病假，從而向社署申請更高援助金額。涉款最高的一宗個案，被捕人原本只獲兩日病假，其後利用多張僞造病假紙，將病假延長至180日，向社署騙取了約15萬2千多元。

馬秀貞強調，社署一定會向相關人士悉數追討多領取的款項。（廖雁雄攝）

社署審批援助金時揭發 有申請人醫療證明涉串錯字

今年3月，社署在處理援助申請時，發現部分申請人呈交的醫療證明文件有不清晰、串錯字及其他可疑之處。社署經調查，發現這些申請人並沒有到向他們提供醫療文件的醫療機構求診，便將個案轉交警方調查，並即時停止處理相關申請人的申請。社署助理署長馬秀貞表示，在警方拘捕的275人中，有182人的申請已獲批核，共涉款1400萬元。她強調，社署一定會向相關人士悉數追討多領取的款項。

馬秀貞表示，社署會嚴格審核申請人所提供的資料，如要求警方書面確認有關申請是否涉及交通意外，並與醫院管理局、衞生署及私人醫療機構等，核實申請人的醫療評估資料，確保申請人的傷患與所涉及的交通意外有關；另一方面，社署亦會核實申請人有否就同一宗交通意外，從其他途徑索取損害賠償，並會適時通知保險公司已發放援助金，防止雙重賠償。