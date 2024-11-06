自製交通意外呃援助金｜有債仔參與跟劇本做傷者　瓜分款項還債

警方揭發有多個詐騙集團自編自導多宗交通意外，再利用假病假紙，意圖騙取社署的「交通意外傷亡援助金」，涉及121宗交通意外，共約1,400萬元。警方指，最嚴重的一宗自製交通意外於去年6月發生，由犯罪集團安排私家車撞向雙層巴士，14人報稱受傷，其中11人為集團成員，共騙取70萬援助金額。



有部份涉案人士因欠下款項，受犯罪集團威迫而參與罪案，事後瓜分「傷亡援助金」時將款項用作還債。



有部份涉案人士因欠下款項，受犯罪集團威迫而參與罪案，事後瓜分「傷亡援助金」時將款項用作還債。（廖雁雄攝）

自製私家車撞巴士 14傷者中11人屬詐騙團伙 共騙70萬援助金

警方表示，行動中共拘捕了解182人，職業分別有文員、保安員及無業等，部份人有黑社會背景。他們有人擔當「蛇頭」角色，甚至會預先寫好劇本，再安排「演員」參與自編自導交通意外。

最嚴重的一宗自製交通意外於2022年6月中旬發生，犯罪集團安排一輛載有3人的私家車，凌晨時份撞向一輛雙層巴士的尾部。包括私家車上的3人在內，共有14人報稱受傷，其中11人為集團成員，共騙取70萬援助金額。

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「蛇頭」安排參與者不同車站上巴士 人齊後私家車撞過去

警方表示，事故中，「蛇頭」先按劇本安排同伙先後在不同車站坐上涉事巴士，待所有人登上涉事巴士後，便安排涉案私家車撞向巴士。犯罪集團再報稱受傷，其後利用假病假紙等向社署騙取「交通意外援助金」。因欠債而被迫參與的疑犯，取得援助金後便會與債主瓜分，並償還債務。