新世界維港泳｜銀杏逼近　天文台料周日早上仍掛風球　賽事勢取消

中國香港游泳總會主辦的「新世界維港泳2024」將於下周日（11月10日）舉行，不過，視乎天氣仍然有變數，如當日早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號，活動將會取消。



天文台於今午發出一號戒備信號，並會至少維持至明日中午12時。在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至周日初時有所增強，會視乎銀杏的強度及本地風力變化等，考慮是否需要改發三號強風信號。



按天文台最新估計，星期日早上仍有風球生效，故此推算維港泳將取消。



▼2023年11月12日 新世界維港泳舉行▼



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「新世界維港泳2024」於本周日舉行，中國香港游泳總會及新世界發展昨日公布，若當日清晨6時正，仍懸掛一號或以上颱風信號，或正發出紅色／黑色暴雨警告信號，或是發現紅潮，都會取消活動。

目前銀杏為強颱風，天文台指，銀杏正穩定向偏西方向移動，橫過南海北部。由於銀杏的環流較為細小，與銀杏相關的強風在今日至明早（9日）仍未普遍影響本港。

一號戒備信號會至少維持至明日中午十二時。在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至星期日（10日）初時有所增強。

天文台屆時會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。天文台預料熱帶氣旋警告信號仍要在星期日早上維持。