新世界維港泳｜終點首設海上遊樂場　市民享親子樂　冀規模更大

維港泳今早舉行賽事，約2,900名健兒跨過維港。除了游泳，今年活動亦新增全港首個海上遊樂場，設於維港泳星光大道終點區旁邊的水域，停泊了兩艘大型躉船，由上午9時開放至下午4時45分，每節45分鐘。有到場的市民指，在港未見過同類設施，希望未來可舉辦更大型的水上遊樂場。



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場內設6個設施，包括2.25米的維港泳巨形浮波、無邊鞦韆、巨型飛天泳手、相躍彈床、海岸滾輪、泡泡池等，設施分佈在兩艘大型躉船。參與時間為每節45分鐘，一開始會讓參加者平均分佈在兩艘躉船上，時間過了一半後，會讓參加者互換位置，以免發生意外。

有不少家長帶同子女到場遊玩。鄭小朋友與家人到場，他指，最想玩跳彈床，因此一上船就立即到跳彈床排隊。他認為此水上樂園十分大，亦有多類遊樂設施。

黃女士與朋友到來，她指，在網上見到有相關活動就立即報名，因為在港未見過同類的設施。不過她笑言，報名時未想到大部份設施主要供小朋友遊玩，「希望下次大型啲，畀啲大人玩。」

梁小朋友今日亦與媽媽到場，他指，玩過海岸滾輪後，認為非常有趣，因為之前沒有玩過。他表示，希望未來有更多同類型設施。