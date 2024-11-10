新世界維港泳2024｜11.10舉行名額4000個 即日起可報名 (附連結)
撰文：韋景全
出版：更新：
中國香港游泳總會主辦的「新世界維港泳2024」將於11月10日舉行，主辦單位今日（6日）公布，今日上午11時起接受網上報名，本月26日截止。主辦方稱，今屆賽事以「躍在維港 閃亮全城」為主題，首設「同行者」安排，讓泳手與親友一同出發在維港暢泳，為活動帶來開心正能量。
比賽分「優悠組」和「競賽組」，參賽名額共4,000個，參加者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。當中，「競賽組」分別設有「公開組」及「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，後者的賽道長約5公里，亦是這項錦標賽相隔12年後再度在維港上演。
+24
+19
+29
▼11月12日 只此一日全港首個海上遊樂場開幕▼
+11
。
▼11月11日 全港首個海上遊樂場有得玩▼
+7
▼11月9日 全港首個海上遊樂場設施泊岸▼
+2
新世界維港泳｜尖沙咀海上遊樂場期間限定一天 逾萬人報名玩新世界維港泳｜尖沙咀11.12設海上遊樂場 鞦韆、彈床等設施曝光新世界維港泳11.12舉行 星光大道終點區設海上遊樂場 今起報名新世界維港泳11.12舉行8.30報名 增至4000名額 首邀大灣區泳手維港泳2022｜39歲母親脊椎突長血瘤須坐輪椅 學游水復健渡海衝線