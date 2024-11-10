新世界維港泳2024｜11.10舉行名額4000個　即日起可報名 (附連結)

中國香港游泳總會主辦的「新世界維港泳2024」將於11月10日舉行，主辦單位今日（6日）公布，今日上午11時起接受網上報名，本月26日截止。主辦方稱，今屆賽事以「躍在維港 閃亮全城」為主題，首設「同行者」安排，讓泳手與親友一同出發在維港暢泳，為活動帶來開心正能量。

比賽分「優悠組」和「競賽組」，參賽名額共4,000個，參加者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。當中，「競賽組」分別設有「公開組」及「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，後者的賽道長約5公里，亦是這項錦標賽相隔12年後再度在維港上演。



新世界維港泳2024網上報名

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▼11月12日 只此一日全港首個海上遊樂場開幕▼



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