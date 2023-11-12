新世界維港泳｜僅2860人落水未用盡名額　千人未通過水試不能作賽

今屆新世界維港泳提供4000個名額供市民報名，原本為2011年復辦以來最大規模。賽事今早（12日）舉行，但最終只有2,860名市民參與，中國香港游泳總會會長王敏超表示，之前其中一日水試因颱風取消，當日原訂有700位選手參加水試，雖然之後有補辦水試，但最終只有3,000名選手通過水試。他指，會考慮日後在海上舉行水試，以增加靈活性。



新世界維港游今日舉行，提供4,000個名額供市民報名，但最終只有2,860名參與。王敏超指，由於參與維港泳必須接受測試，在45分鐘內游畢1,500米，最後只有3,000位選手通過測試。他解釋，其中一日水試因颱風而取消，當日原有700位選手參加水試，其後亦設補辦。

王敏超又指，難以於秋季預約泳池，因此水試若受颱風影響，未必能夠再次預約場地，日後會考慮在海上舉行水試以增加靈活性。

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26名選手不適

他補充，今日海外選手約有18名，來自6個地區；全日總共26人身體不適中途上岸，其中1男參賽者因頭暈送院。

他表示，希望未來可以將參賽名額增加至5000名，但需要醫療、工作人員等配合。他又透露，下年將於淺水灣舉行200公里世界賽，期望能吸引各國選手參與渡海泳。