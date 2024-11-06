昂坪360｜港人11月購來回車票享8折優惠　憑票玩遊戲可獲限量獎品

秋高氣爽最適宜登高，昂坪360今日（6日）公布，市民及旅客由即日起，可憑即日纜車門票換取「打卡秘境尋寶圖」，只要在昂坪觀景台及昂坪市集的新景點蓋滿三個印章，即「港式主題壁畫」及商店「港呢啲」，便可換領限量版纜車造型行李牌一個。此外，持有香港身份證的市民於今個月在東涌或昂坪纜車站，購買纜車（標準車廂）門票，更可享有8折優惠，即來回收216元。



秋高氣爽可到昂坪觀景台一覽大嶼山風光

踏入秋季最適合登高，而昂坪觀景台正可一覽大嶼山風光，360度遠眺整個昂坪高原，包括天壇大佛、寶蓮寺、昂坪市集，以及港珠澳大橋等，更可近距離與纜車打卡。市民及旅客只要乘坐昂坪360纜車先前往昂坪市集，然後跟隨指示牌指示，前往鳳凰徑入口，再步行約15分鐘便可輕鬆抵達觀景台。

到昂坪觀景台及昂坪市集新景點蓋印章 送纜車造型行李牌

由即日起至明年1月1日，市民及旅客可憑即日纜車門票，到纜車站售票處或360旅遊資訊中心，換取「打卡秘境尋寶圖」，並在昂坪觀景台及昂坪市集的兩大新景點，即「港式主題壁畫」及商店「港呢啲」，只要蓋滿三個印章，並讚好或追蹤昂坪360社交媒體專頁，便可換領限量版纜車造型行李牌一個。

昂坪360推出港人專屬的纜車門票優惠。（昂坪360圖片）

港人11月買纜車標準門票享8折優惠 來回$216

此外，昂坪360亦推出港人專屬的纜車門票優惠，由今年11月7日至30日，期間每日早上10時至下午6時，持有香港身份證的市民在東涌或昂坪纜車站，購買纜車（標準車廂）門票，便可享有8折優惠。翻查官網資料，來回標準門票索價270元，即8折優惠價為216元。