昂坪360纜車｜港鐵中國內地業務總監黃琨暐接任新主席　10.1生效

昂坪360纜車今日(19日)公布，黃琨暐將接替楊美珍擔任昂坪 360 主席， 於今年10月1日起生效 。黃琨暐現為港鐵中國內地業務總監，負責監督港鐵在內地的項目 ，同時是香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員以及國際公共交通聯會亞太城市軌道平台委員會成員。



（昂坪360 Ngong Ping 360）

昂坪360今日表示，黃琨暐將接替港鐵常務總監——香港客運服務楊美珍，出任昂坪360主席， 於今年10月1日起生效。

昂坪360 董事局感謝楊美珍在過去7年帶領昂坪360走過高山低谷，令公司成功跨過疫情 難關，並在疫情後重回上升軌道。 董事局歡迎黃琨暐擔任昂坪360主席 ，相信憑藉其豐富的管理經驗和領導能力，能夠帶領昂坪360再創高峰。

昂坪360今日公布黃琨暐10月1日起接任昂坪360主席。（梁鵬威攝）

楊美珍表示，很高興過去多年能夠見證昂坪 360 不斷成長和突破 ，感謝團隊一直努力不懈 、 精益求精，在為旅客帶來難忘的旅遊體驗外能為香港旅遊業蓬勃發展出一分力 ，相信在黃琨暐和公司團隊的緊密合作下 ，昂坪360必定能夠更上一層樓 。

黃琨暐指，很榮幸能夠擔任昂坪360主席。他指昂坪360紮根香港接近20年，多年來接待了超過2,300萬名本地及海內外顧客，是值得香港人驕傲的品牌，期望未來能夠與董事局成員和昂坪360團隊並肩合作，帶來嶄新的旅遊體驗 。

黃琨暐現為港鐵中國內地業務總監，負責監督港鐵公司在內地的項目 ，業務範圍涵蓋北京、深圳、杭州、天津及澳門。