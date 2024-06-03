昂坪360｜新董事總經理來自旅遊世家　董沛銓：擴大全景纜車業務

昂坪360纜車今年4月迎來新董事總經理董沛銓，上任近兩個月，他接受訪問指，港人北上熱潮、惡劣天氣等，確對昂坪360有影響；但佛誕等短假期影響不大，也會把握天氣好時，推廣着眼點。他又稱，留意到今年菲律賓遊客大增107%，公司已在法國訂購多10架全景纜車，料今年12月起逐步投入服務，暫時未有加價計劃。



在旅遊業具豐富經驗的董沛銓，其父是旅遊業議會前總幹事董耀中。董沛銓笑言「一家都做旅遊」，認為這是非常有趣、可開闊眼界的行業，會續帶領昂坪360把握市場觸覺、找出市場亮點，目標能超越疫情前。



至5月中旬日均賓客已回升至疫情前95%

剛於4月上任的昂坪360董事總經理董沛銓，接受《香港01》等媒體訪問時，指今年至5月中旬，與去年2月初中港兩地全面通關後同期比較，日均賓客增加4成，達到疫情前、2018年的95%；當中本地客更較疫情前上升9%，當中菲律賓市場上升了107%。

他表示，受全景纜車及水晶纜車帶動，門票收入按年上升27%，較2018年疫情前上升32%；昂坪市集人均消費按年上升25%，亦較2018年輕微上升4%。全景纜車旅客人數較去年同期上升160%。

10部新全景纜車料第四季抵港

董沛銓稱，公司已在法國訂購全新10部全景纜車，料今年第四季陸續到港，12月起可逐步投入服務，替代現有的標準欖車，相信可增加門票收益，目前暫無加價計劃。

惡劣天氣及北上潮影響大 探索大澳深度遊及纜車研學團拓新商機

纜車時常受天氣因素影響，面對惡劣天氣增加，他坦然影響很大，但天氣不能控制，又指今年五一假期也常下雨，甚至其中一日要停運，但5月客流表現仍按年升30%，指應想辦法推廣更多着眼點，「我哋要忘記天氣唔好嘅時刻，努力把握天氣好時。」

問及港人北上熱潮，他也說留意到長假期確實不利，但短假期則影響不大，以今年佛誕為例，賓客人數按年上升6%，更較2018年同期上升25%，成績令人鼓舞。他透露，公司會繼續探索大澳深度遊，強調是直得深耕的範疇，夏天會與內地南山海岸城及即將開幕的萬豐海岸城推出聯乘活動，並與內地研學相關機構及旅行社，推出以纜車為主題的研學團，希望開拓新商機，也會與星宇航空合作推出旅遊產品。

董沛銓過去在不少與旅遊相關公司任職，父親更是旅議會前總幹事董耀中，他笑言「確實我哋成家都做旅遊」，又指旅遊業能接觸前往不同國家或地區接觸當地人士擴闊眼界，更是一個可令接受服務者開心的「開心製造者」，「有咩比能夠做到呢件事更好？」

+ 1

今年內會打造全新常設館寓教於樂

政府力推旅遊業，他稱業界已有不少能人義士出謀獻策，包括國家開放更多「個人遊」城市也是有幫助的，政府不斷舉辦盛事及「夜繽紛」也是吸引海外旅客的機會，強調在政府需要昂坪360幫助的地方會盡力幫助。

對於未來在昂坪360的目標，他讚揚同事總能有推陳出新的想法、能捕捉市場觸覺，認為要繼續「更新」、捕捉市場脈搏，今年內會打造全新常設館寓教於樂，作為「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展贊助商，今個夏天也會有相關大型活動。他稱希望昂坪360不單能回到疫情前百分百水平，更能夠超越疫情前。

現時昂坪360以周末及假日為例，線上會營運109架車廂，其中一架是工程車，全景纜車車廂佔10部、標準纜車車廂為60多部，餘下的為水晶纜車車廂，當全新10部全景車廂到埗時，會再因應情況調整車廂分佈比例。