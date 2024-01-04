張祺忠殺妻．上訴｜代表張的資深大律師抱恙　聆訊押後至2月

前港大機械工程學系副教授張祺忠，於2018年前在其港大宿舍內勒死妻子，並把其妻的屍體移送至他的辦公室。張於2020年經審訊，他自辯時曾透露妻子難相處，多年來受到妻子語言暴力虐待，啞忍多年，他在激怒下把妻殺死。陪審團最終裁定他謀殺罪成，依例判處終身監禁。張不服就定罪提出上訴，原定今（4日）在上訴庭聆訊。惟代表張的資深大律師夏偉志身體不適，未能出庭，法官把案押後至2月2日處理。



上訴人張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。他否認謀殺罪，欲承認誤殺但不獲控方接納。此外，他亦承認1項阻止合法埋葬罪。

控方證人講述事發的經過。(詳見下圖)

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資狀夏偉志不適無法上庭

大律師李澎桓向法庭稱，代表張的資深大律師夏偉志因身體不適，今日未能出庭。律政司助理刑事檢控專員雷芷茗則表示，被告定罪至今已3年，希望本案能盡快處理。法官考慮到本案涉及謀殺，若上訴人同意，望能安排案件押後在3個月內處理。李向張索取指示後要求押後，法官最後把案定於2月2日處理，強調當日無論如何都要如期處理。

張爭議受抑鬱症及激怒影響下犯案

張在案發時為港大機械工程學系副教授，亦為偉倫堂宿舍舍監，事發後已辭職。原審案中不爭議張褀忠以電線勒死其妻，但爭議他犯案是否受抑鬱症影響，或受激怒而犯案。

案件編號：CACC213/2020

張祺忠自辯時的說法。(詳看下圖)