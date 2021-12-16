涉殺妻兒韓商死因　許金山助翻譯成朋友　覺對方父親爽約後變低落

南韓商人帶妻兒來港旅遊時涉在酒店房內殺害2人，在港還押3個月後在荔枝收押所內死亡。死因研訊今（16日）續就其死作研訊，並傳召曾與他接觸的甲級重犯許金山作供。許稱因他懂英語，兩人均被拘留時有聊天，他覺商人在囚初期頗開朗，直至其父未有如期探望，他察覺商人變得情緒低落，後來頸部更出現膿腫。許稱，南韓對商人的案件也有報道，並指他是惡魔及怪獸，商人的父親亦受到侮辱，其父來探望對商人而言有很大意義，這代表其父已原諒了他，惟其父最終未有出現，許認為這或是引發商人自殺的念頭。



死者Kim Minho (43歲，下稱：Kim)，於2018年1月6日與妻兒一同來港，同月14日在麗思卡爾頓酒店內涉殺其妻及兒被捕，他被控兩項謀殺罪並被還柙，同年4月16日在荔枝角收押所內身亡。

許為Kim作翻譯而相識

甲級在囚人士許金山供稱，他在2018年9月才被定罪及判刑，定罪前他一直在荔枝角還柙。Kim被安排至收押所的第一天，曾找他當英文翻譯，二人因而認識，他覺Kim表現十分友好，情緒穩定，亦認為Kim是一個很有責任心的人，即使Kim是個有錢人，仍很願意履行清潔日間房間的工作。

許金山稱他在荔枝角收押所還柙時認識死者Kim Minho，初時覺Kim頗開朗，至Kim父爽約未有探望後指Kim開始變低落。（網上圖片）

Kim有透露想起妻兒感悲傷

許稱Kim與他交談期間，也曾提到深愛及想念妻兒，有時晚上想起事件會感到很悲傷，並會起身吸煙緩解。Kim又透露與母親關係較好，父親則是一個傳統的韓國男人，對他比較嚴格，與父相處有些困難，其父對其生意並不太支持。但Kim還柙期間，得悉其父會到香港探望，仍表現得十分開心。

被韓媒斥是惡魔怪獸

許又稱，當時韓國也有報道Kim的安鶆，其父亦遭受侮辱，更有人直斥Kim是「怪獸」、「惡魔」，故此其父來港探望對Kim意義很大，可能代表已原諒了他，故Kim亦十分期待。

事發經過。(詳看下圖)

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適心打扮待父探望

直到約定探望的一天，Kim表現興高采烈，甚至精心打扮，一直在囚室的Day Room 等候，以為會有人叫他到探訪室，但父親最後沒有出現。許稱Kim的心情受到好大影響，表現極度失望，自己藏在一角流淚。許又稱，Kim自此變得失去信心，說話時會口吃，不肯定自己想做什麼，甚至不想有人在其身旁。許同意Kim父的失約，或令Kim起了自殺念頭。

父爽約後5天見Kim頸現膿腫

許續指，Kim父未有出現後約5天，Kim的面色開始變得暗沉，頸部出現膿腫。惟Kim 自言睡得不好，其他囚友亦以為其頸部傷痕是因蟲釘造成，所以沒太注意。

中韓關係令Kim發展計劃受阻

許又稱，Kim也提及過他在南韓經營的朱古力專營權及咖啡店生意，前者有盈利，後者則有經營困難。Kim原想將Rocky Mountain Café 的業務拓展至中國等亞洲地區。惟當時中韓兩國因薩德反飛彈系統（THAAD）有爭拗，中方對韓商較嚴格，Kim因而成了受害者。

曾託許的女友找妻兒照片

許有叫女友及女兒到荔枝角還押所時也探望Kim，並帶些物資交給他，包括朱古力及香煙等。他初時曾擔心Kim見其家人會勾起傷心回憶，但Kim卻拜托許的女友幫助他找妻兒的照片。許認為，其家人的探望對Kim有正面幫助，所以一直會問Kim有甚麼需要可託許的家人帶來。惟最後一次問Kim時，Kim稱甚麼都不需要，之後更把手上的朱古力和餅乾等全給其他還押人士。

死因庭今由周慧珠死因裁判官處理，並設有3男2女陪審員，懲教署作為有利害關係一方列席。

案件編號：CCDI-269/2018(DK)