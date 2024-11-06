大熊貓BB｜盈盈湊仔功突飛猛進錫細佬瞓覺　網民大讚︰超級好媽媽

雖然大熊貓龍鳳胎BB暴風式成長，不過目前仍然需要母親盈盈的呵護照顧。海洋公園今日（6日）繼續在社交平台發布影片，只見盈盈的湊仔功力突飛猛進，面對不聽話的細佬，仍然「啜啜聲」安撫牠睡覺外，並不時伸出舌頭為牠保持濕潤。



網民都紛紛盛讚盈盈稱職︰「盈盈媽咪真係超級好媽媽，自己幾攰都氹佢哋一直舐瞓覺。」



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網民讚盈盈稱職︰男仔真係難搞啲

海洋公園最新的影片可見，盈盈的湊仔功力突飛猛進。只見盈盈本來挨坐在牆邊，並將細佬放在懷內細心呵護，惟細佬似乎不願睡覺，盈盈只好將牠銜在口中，輕輕放在地面，並側臥在地上抱着牠，繼續「啜啜聲」安撫其睡覺，又不時伸出舌頭為牠保持濕潤。

海洋公園便為盈盈想好潛台詞︰「細佬做咩仲唔瞓呀，唔好亂郁啦，媽媽攬返！」

一眾網民紛紛盛讚盈盈稱職︰「盈盈媽咪真係超級好媽媽，自己幾攰都氹佢哋一直舐瞓覺。」亦有網民笑說︰「男仔真係難搞啲 。」

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