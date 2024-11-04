大熊貓BB｜細佬飲奶前後「判若兩熊」　一個原因瘋狂騷擾家姐休息

海洋公園今晚（4日）一口氣發布大熊貓BB龍鳳胎的兩條影片。其中一條的主角是細佬，只見「奶媽」工作人員正準備餵奶時，細佬卻不斷擺動身體，但當奶樽放至嘴邊後，細佬立即變得乖巧可愛，抬頭張嘴不斷啜奶。「奶媽」也不禁說︰「有奶飲就咁專心！」

至於細佬在另一條影片中，則瘋狂糾纏家姐，只見家姐一面無奈，但又無可奈何。海洋公園便解釋，由於家姐剛剛離開母親盈盈，因此身上仍保留盈盈的味道。網民則笑說︰「家姐係香港小姐嚟，淡定有儀態。」



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細佬飲奶前不斷擺動身體 奶媽︰有奶飲就咁專心！

首先第一條影片的主角為細佬，只見「奶媽」Virginia坐在椅子上，抱起細佬至懷內準備餵奶。惟好動的細佬初時不斷擺動身體，並高聲發出「嗚」的聲音，似乎不想待在Virginia身旁。但當Virginia將奶樽放至嘴邊後，細佬立即變得乖巧可愛，抬頭張嘴不斷啜奶，非常可愛。

海洋公園便指，由於市民都希望看到更多大熊貓BB與Virginia互動的影片，加上細佬仍未學會自行用奶樽喝奶，因此特意拍攝該影片滿足大家。Virginia則向細佬說︰「有奶飲就咁專心！」

為何不聽話騷擾家姐？ 海洋公園︰家姐保留盈盈味道

第二條影片則是家姐與細佬的日常互動片段，只見家姐本來趴在床上舒服地休息，但細佬卻非常痴纏，除了圍繞着家姐爬行，小手不斷拍打家姐身體，其後更將頭部埋在家姐懷內。至於家姐似乎一面無奈，但又無可奈何。

海洋公園便解釋，由於家姐剛剛離開母親盈盈，因此身上仍保留盈盈的味道，「細佬就係聞到呢陣味，所以追住家姐係咁聞。」網民則在下方回應笑說︰「家姐係香港小姐嚟，淡定有儀態。」

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