廉署與公務員事務局合辦誠信領導計劃　70個政府部門約150人參與

廉政公署與公務員事務局今日（6日）合辦第21屆「誠信領導計劃」專題工作坊，深化政府部門廉潔文化，有近70個決策局及部門、共約150名誠信事務主任及管理人員參與。



廉政公署期間介紹公務員隊伍誠信管理的最新情況，並剖析個案，探討如何採取「執法、防貪及教育」的策略，強化公務員督導責任。出席者亦參觀廉署的執法設施，加深對香港反貪工作的認識。



廉署與公務員事務局合辦的「誠信領導計劃」專題工作坊，共有約150名來自近70個決策局及部門的誠信事務主任及管理人員參與。（廉署圖片）

向近70個決策局及部門約150名主管推廣廉潔文化

廉政公署與公務員事務局今日合辦「誠信領導計劃」專題工作坊，向近70個決策局及部門，共約150名誠信事務主任及管理人員，分享推廣「督導責任」的心得和資訊，深化政府部門廉潔文化。

廉政公署與公務員事務局合辦「誠信領導計劃」專題工作坊，深化政府部門廉潔文化。（廉署圖片）

委任高層首長級人員擔任誠信事務主任

廉署與公務員事務局多年來一直與各決策局及部門緊密合作，提倡並維持公務員團隊廉潔操守。雙方合辦的「誠信領導計劃」，透過各局及部門委任高層首長級人員，擔任誠信事務主任，協助在內部層面推廣廉潔訊息，並舉辦不同活動，鞏固公務員誠信文化。

廉署社區關係處處長麥偉強表示，廉署會一直與公務員事務局緊密合作，攜手維護公務員廉潔操守。（廉署圖片）

廉署︰香港公務員廉潔國際評級中名列前茅

今日為廉政公署舉辦的第21屆「誠信領導計劃」工作坊，透過分享及對談環節，探討公務員督導責任的重要性。廉署社區關係處處長麥偉強致辭時表示，香港廉潔的公務員隊伍讓人引以為傲，亦是香港長期在國際評級中名列前茅的主要因素。廉署一直與公務員事務局緊密合作，攜手維護公務員的廉潔操守，鞏固政府部門廉潔文化。

公務員事務局副秘書長劉思敏期望督導人員透過工作坊，取得更多督導心得及資訊。（廉署圖片）

公務員事務局︰加強督導責任可強化公務員治理能力

公務員事務局副秘書長劉思敏亦指，加強督導責任是強化公務員治理能力的重要一環。督導人員須向下屬提供清晰規範及適當指引、監督其行為操守及工作表現，並就不當行為採取迅速果斷行動。

廉署執行處助理處長黃偉傑（中）、防止貪污處助理處長卓智欣（右）及社區關係處助理處長李婉芝（左）。（廉署圖片）

警務處、消防處及懲教署代表在場分享經驗

廉署執行處助理處長黃偉傑、防止貪污處助理處長卓智欣、社區關係處助理處長李婉芝在工作坊中，介紹公務員隊伍誠信管理的最新情況，並剖析個案，探討如何採取「執法、防貪及教育」三管齊下的策略，強化公務員督導責任。而參與工作坊的部門，包括警務處、消防處及懲教署的代表，都分享履行督導責任的經驗。

廉署安排出席者參觀執法設施，加深對香港反貪工作的認識。（廉署圖片）

出席者參觀廉署執法設施加強認識反貪

公務員事務局高級首席行政主任（紀律秘書處）林淑娟，則講解政府有關管理人員督導責任的內部指引，並剖析相關紀律個案。出席者亦參觀廉署的執法設施，加深對香港反貪工作的認識。